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Gündem Bakan Pakdemirli paylaştı Dün gece rahat uyudunuz mu?
POLİTİKA

Bakan Pakdemirli paylaştı: Dün gece rahat uyudunuz mu?

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Twitter hesabından yangınla mücadele ekiplerinin fotoğrafını paylaştı. "Dün gece rahat uyudunuz mu? Orman yangınlarıyla mücadele eden kahramanlarımız siz rahat uyuyun diye bu bayram da evlerinde uyuyamadılar" notunu düşen Pakdemirli'nin paylaşımı binlerce beğeni aldı.

Haber Merkezi Diğer
Bakan Pakdemirli, Twitter hesabından yangınla mücadele ekiplerinin fotoğrafını paylaştı.
Bakan Pakdemirli, Twitter hesabından yangınla mücadele ekiplerinin fotoğrafını paylaştı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dün gece rahat uyudunuz mu? Orman yangınlarıyla mücadele eden kahramanlarımız siz rahat uyuyun diye bu bayram da evlerinde uyuyamadılar. Ormanlarımızda lütfen ateş yakmayalım!" ifadelerini kullandı.

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