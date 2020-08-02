Bakan Pakdemirli paylaştı: Dün gece rahat uyudunuz mu?

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dün gece rahat uyudunuz mu? Orman yangınlarıyla mücadele eden kahramanlarımız siz rahat uyuyun diye bu bayram da evlerinde uyuyamadılar. Ormanlarımızda lütfen ateş yakmayalım!" ifadelerini kullandı.

Dün gece rahat uyudunuz mu?



Orman yangınlarıyla mücadele eden kahramanlarımız siz rahat uyuyun diye bu bayram da evlerinde uyuyamadılar.



Ormanlarımızda lütfen ateş yakmayalım! pic.twitter.com/MUtJfDXtR2 — Dr. Bekir Pakdemirli (@bekirpakdemirli) August 2, 2020

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