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Gündem Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Mangal konusu bugün İçişleri Bakanlığının gündeminde
POLİTİKA

Bakan Pakdemirli'den son dakika mangal açıklaması! Mangal yasaklanacak mı?

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: Mangal konusu bugün İçişleri Bakanlığının gündeminde

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Yangına hassas dönemlerde bırakın mangal yapmayı vatandaşlarımızın girmemesi gerekiyor. İçişleri Bakanımız akşam üzeri konuyu tekrar değerlendirmeye alacaklarını ve bu konuyla ilgili çalışma yapacaklarını söyledi" dedi.

Haber Merkezi Diğer
Bakan Bekir Pakdemirli
Bakan Bekir Pakdemirli

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, TRT Haber'in yayınına konuk oldu. Orman yangınları ile ilgili son durumu paylaşan Bakan Pakdemirli, yangınların yüzde 90'ının insan kanaklı olduğuna dikkat çekti.

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Bakan Pakdemirli ormanlarda mangalın nasıl önleneceği ile ilgili soru üzerine şu yanıtı verdi:

  • "Yangına hassas dönemlerde bırakın mangal yapmayı vatandaşlarımızın ormana girmemesi gerekiyor. İçişleri Bakanımız akşam üzeri konuyu tekrar değerlendirmeye alacaklarını ve bu konuyla ilgili çalışma yapacaklarını söyledi. Yangınların tek sebebi mangal değil ama ısının çok arttığı nemin düştüğü dönemde vatandaşları bilinçlendirmek ve bu konuya hassasiyet göstermek gerekiyor" dedi.

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