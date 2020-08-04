Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: Mangal konusu bugün İçişleri Bakanlığının gündeminde

Dünya

Heredot'tan Hafter'e Libya: Büyük Toyota Savaşı

Bugün Afrika diye bildiğimiz kıtanın antik dünyada adı Libya'ydı. Tarih biliminin en önemli isimlerinden biri olan Bodrumlu Heredot’un bilinen dünyasında üç kıta vardı: Avrupa, Asya, Libya. Avrupalıların bin yıllardır kötü bir huyu vardır isim koydukları bölgeyi yerlilerine rağmen yönetmek isterler. Roma’nın Kuzey Afrika’yı işgal ettikten sonra yaptığı ilk iş topraklarına tuz dökmek olmuştu. O gün verimli topraklara zarar veren zihniyet bugün de bölgenin en büyük zengiliği petrole göz diktiler. Bunun için ise Toyota Savaşı’nda Çad’ın savaş esiri olarak alıp rezil ettiği Hafter’i kullanıyorlar. Libya tam istikrara kavuşacakken ABD’den getirilen Hafter kim? Neden daha önce ABD’ye kaçmak zorunda kalmıştı? Bu soruların cevabının arkasında ise Çadlı milislerin kahramanlık öyküsü yatıyor: Büyük Toyota Savaşı