Gündem Bakan Pekcan Asya-Pasifik ülkelerini ihracat pazarı olarak görmenin vakti geldi geçiyor
POLİTİKA

Bakan Pekcan: Asya-Pasifik ülkelerini ihracat pazarı olarak görmenin vakti geldi geçiyor

Asya’ya yönelik yeni atılımlar yapmanın tam zamanı olduğunu belirten Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Asya-Pasifik ülkelerini ihracat pazarı olarak görmenin vakti geldi, geçiyor. Bu ülkeler ithalat için uzak değilse, ihracat için hiç değil" dedi.

Haber Merkezi AA
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan

Ekonomi Muhabirleri Derneği (EMD) Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Türker ve Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya gelen Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

  • İhracatta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen 2020 yılını başarıyla ve rekorlarla tamamladıklarını belirten Pekcan, 2021’de öncelikli hedeflerinin Orta Vadeli Program'da yer alan 184 milyar dolar ihracata ulaşmak olduğunu ifade etti.

Bakan Pekcan'ın açıklamalarından öne çıkan kısımlar şöyle:

İngiltere ile Serbest Ticaret Anlaşması

İngiltere yabancı yatırımcı açısından da Türkiye için önemli. Anlaşmamıza uluslararası yatırımların da dahil edilmesini ve tarım alanında karşılıklı olarak farklı tavizler uygulamayı hedefliyoruz. Zaten ilk başından itibaren hedefimiz buydu ama öncelikle 1 Ocak’ta hiçbir iş insanımızın ticaretinin etkilenmeden anlaşmanın devreye alınabilmesi bizim için çok önemliydi.

"Körfez krizinin çözümü Türkiye'yi pozitif etkileyecek"

Bu boykotun kaldırılmasını son derece olumlu, pozitif bir yaklaşım olarak görüyoruz. Zaten pandemi şartlarında, komşunun komşuya muhtaç olduğu bir dönemde böyle ambargoların ve boykotların çok da yersiz ve zamansız olduğuna hepimiz hemfikiriz. Bu sadece Katar’ın Körfez ülkeleri iş birliğini değil, Türkiye’nin iş birliğini de pozitif yönde etkileyecektir.

"Çin Türkiye için çok önemli bir pazar"

Biz orta koridor kullanımına çok önem veriyoruz. İstanbul’dan kalkan trenimiz 13 günde Xian Limanı'na ulaştı. Biz 35-40 günlük mesafeyi 13 güne indirmiş olduk. Çin, çok büyük potansiyeli olan bir ülke. Çin'in yanı sıra o coğrafyadaki, o güzergahtaki diğer ülkelerdeki ticaretimizi de bu doğrultuda artırmayı hedefliyoruz. Çin, 1.4 milyar nüfusuyla Türkiye için çok önemli bir pazar.

"Asya’ya yönelik yeni atılımın tam zamanı"

Bakan Pekcan, DEİK’in düzenlediği "Yeniden Asya; Türkiye’nin Asya Ülkeleri ile Ticaretinin Geliştirilmesinde Yeni Perspektifler” konulu toplantıya da video konferansla katıldı. Pekcan, yaptığı konuşmada Asya’ya yönelik yeni atılımlar yapmanın tam zamanı olduğunu belirterek "Asya-Pasifik ülkelerini ihracat pazarı olarak görmenin vakti geldi, geçiyor. Bu ülkeler ithalat için uzak değilse, ihracat için hiç değil" ifadelerini kullandı.

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