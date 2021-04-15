Bakan Selçuk: 42 bin 873 öğrencimizi daha tablete kavuşturuyoruz

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Uzaktan eğitime tablet bilgisayar desteğinde bu hafta 62 ilimizde 42 bin 873 öğrencimizi daha 25 GB aylık internet paketli tablet bilgisayarına kavuşturuyoruz. Uzaktan eğitimdeki alternatif sistemlerimizle ve kaynak desteklerimizle her bir çocuğumuza ulaşmaya devam" ifadelerini kullandı.

Uzaktan eğitime tablet bilgisayar desteğinde bu hafta 62 ilimizde 42 bin 873 öğrencimizi daha 25 GB aylık internet paketli tablet bilgisayarına kavuşturuyoruz.



Uzaktan eğitimdeki alternatif sistemlerimizle ve kaynak desteklerimizle her bir çocuğumuza ulaşmaya devam... — Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) April 15, 2021

GÜNDEM Bakan Selçuk'tan 'tablet bilgisayar' açıklaması: 26 il için 34 bin 445 tablet daha yolda

GÜNDEM Bakan Selçuk: Uzaktan eğitim sürecinde alternatif sistemlerimiz olacak