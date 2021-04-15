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Gündem Bakan Selçuk 42 bin 873 öğrencimizi daha tablete kavuşturuyoruz
EĞİTİM

Bakan Selçuk: 42 bin 873 öğrencimizi daha tablete kavuşturuyoruz

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Uzaktan eğitime tablet bilgisayar desteğinde bu hafta 62 ilimizde 42 bin 873 öğrencimizi daha 25 GB aylık internet paketli tablet bilgisayarına kavuşturuyoruz" dedi.

Haber Merkezi İHA
Bakan Selçuk: 42 bin 873 öğrencimizi daha tablete kavuşturuyoruz
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Uzaktan eğitime tablet bilgisayar desteğinde bu hafta 62 ilimizde 42 bin 873 öğrencimizi daha 25 GB aylık internet paketli tablet bilgisayarına kavuşturuyoruz. Uzaktan eğitimdeki alternatif sistemlerimizle ve kaynak desteklerimizle her bir çocuğumuza ulaşmaya devam" ifadelerini kullandı.

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