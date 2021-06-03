Bakan Selçuk: 813 bin öğretmen aşılandı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptığı açıklamada, "813 bin öğretmen aşılandı, bu ay geri kalan eğitim çalışanları tamamlanacak. Okulları eylül ayında açmayı planlıyoruz, risk gördüğümüzde bilimsel veriler olduğunda kapatırız" ifadelerini kullandı.

Öğretmenlere yaş sınırı olmadan aşı

Sağlık Bakanı Bakan Koca, dün sosyal medyadan yaptığı açıklamada 7 Haziran Pazartesi gününden itibaren yaş sınırı olmaksızın tüm öğretmenlerin aşı olabileceğini açıklamıştı. Bakan Koca, "Önümüzdeki hafta aşılama programımız için yeni bir dönem daha başlıyor. 7 Haziran Pazartesi gününden itibaren yaş sınırı olmaksızın tüm öğretmenlerimiz aşı olabilecekler. Aşı ile bağışıklık kazanacak ve salgını gündemimizden çıkaracağız. Bu güce güvenin." ifadelerini kullanmıştı.

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