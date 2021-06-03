Gündem Bakan Selçuk 813 bin öğretmen aşılandı
EĞİTİM

Bakan Selçuk: 813 bin öğretmen aşılandı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptığı açıklamada, "813 bin öğretmen aşılandı, bu ay geri kalan eğitim çalışanları tamamlanacak. Okulları eylül ayında açmayı planlıyoruz, risk gördüğümüzde bilimsel veriler olduğunda kapatırız" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Diğer
Bakan Selçuk: 813 bin öğretmen aşılandı
​Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptığı açıklamada, "813 bin öğretmen aşılandı, bu ay geri kalan eğitim çalışanları tamamlanacak. Okulları eylül ayında açmayı planlıyoruz, risk gördüğümüzde bilimsel veriler olduğunda kapatırız" ifadelerini kullandı.

Öğretmenlere yaş sınırı olmadan aşı

Sağlık Bakanı Bakan Koca, dün sosyal medyadan yaptığı açıklamada 7 Haziran Pazartesi gününden itibaren yaş sınırı olmaksızın tüm öğretmenlerin aşı olabileceğini açıklamıştı. Bakan Koca, "Önümüzdeki hafta aşılama programımız için yeni bir dönem daha başlıyor. 7 Haziran Pazartesi gününden itibaren yaş sınırı olmaksızın tüm öğretmenlerimiz aşı olabilecekler. Aşı ile bağışıklık kazanacak ve salgını gündemimizden çıkaracağız. Bu güce güvenin." ifadelerini kullanmıştı.

Sağlık Bakanı Koca: Bu yaz maskelerin yüzümüzü terlettiği son yaz olacak
KORONAVİRÜS
Sağlık Bakanı Koca: Bu yaz maskelerin yüzümüzü terlettiği son yaz olacak

Sağlık Bakanı Koca: Maskelerin yüzümüzü terlettiği son yaz olacak
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Sağlık Bakanı Koca: Maskelerin yüzümüzü terlettiği son yaz olacak
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Bakan Koca yaptığı açıklamada, 'Kendi tedbirimizi alarak normalleşen hayata katılmayı öğreneceğiz. Maskelerin yüzümüzü terlettiği son yaz bu yaz olacak.' dedi.


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