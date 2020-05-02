Bakan Selçuk açıkladı: 20 bin sözleşmeli öğretmenlik başvuruları elektronik ortamda yapılacak

Milli Eğitim bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Haziran ayında yapılacak “Sözleşmeli Öğretmenlik Başvuruları” tamamen elektronik ortamda gerçekleştirilecektir. Öğretmen adaylarımız, başvuruda izlenmesi gereken adımları tablodan takip edebilirler" dedi.
Haziran ayında yapılacak “Sözleşmeli Öğretmenlik Başvuruları” tamamen elektronik ortamda gerçekleştirilecektir.
Öğretmen adaylarımız, başvuruda izlenmesi gereken adımları tablodan takip edebilirler.
Atamaların hayırlı olmasını diliyorum.https://t.co/QzbbbY6qWy pic.twitter.com/lQKMX6zfCN
Haziran ayında yapılacak “Sözleşmeli Öğretmenlik Başvuruları” tamamen elektronik ortamda gerçekleştirilecektir.