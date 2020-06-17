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EĞİTİM

Bakan Selçuk açıkladı: LGS sınavında maske çıkarılabilir

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına girecek öğrencilerin, sınav esnasında maskelerini çıkarabileceğini açıkladı.

Haber Merkezi DHA
Arşiv
Arşiv

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Her öğrenci için okullara maske gönderildi. Bu konuda çok dikkatli ve kararlıyız. Maskedeki esnekliğimiz, Bilim Kurulu'nun önerdiği şekilde 'sınav esnasında sosyal mesafenin korunması ve sınav bitiminde tekrar takılması şartıyla çıkarılabileceği' yönündedir" ifadelerini kullandı.

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