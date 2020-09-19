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Gündem Bakan Selçuk açıkladı Okullarda tüm dezenfeksiyon çalışmaları tamamlandı
EĞİTİM

Bakan Selçuk açıkladı: Okullarda tüm dezenfeksiyon çalışmaları tamamlandı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Anadolu Ajansı Editör Masası toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Selçuk, okullarda tüm dezenfeksiyon çalışmalarının tamamlandığını, hijyen ve dezenfektan ihtiyaçlarının karşılandığını, ateş ölçer bulundurulmasının da sağlandığını belirtti.

Haber Merkezi AA
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Selçuk'un konuşmasından satır başları şu şekilde:

Uzaktan eğitimle yüz yüze eğitimin tamamını yaptık diyemeyiz fakat yapmak istediğimizin fevkinde işler yaptık.

İlkokul ve ortaokul karneleri e-okul üzerinden, lise karneleri ise randevulu olarak okuldan alınabilecek.

Okulları 19 Haziran'a kadar 3 haftalığına açsaydık, emin olun çok daha devasa sorunlarımız olacaktı.

(Yaz kitapları) Pazartesi, salı tanıtacağız. Hemen illerde, ilçelerde okullardan velilere ulaştıracağız.

31 Ağustos'ta devlet okullarında başlayacak telafi eğitimleri zorunlu olmayacak.

Bizim sağlıktan önce bir tercihimiz yok. Benim için çocuğun gülümsemesi önemli.

(Kovid-19 salgınında yeni dalga ihtimali) Birçok senaryoya göre hazırlık var. Problem nereye doğru evrilirse, tedbir konusunda kararlıyız.

(LGS) Tüm senaryolara yönelik tedbirleri alıyoruz. Velilerin kaygısını aşan bir kaygıya sahip olmak zorundayız.

(LGS kapsamındaki sınava girecek Kovid-19 tanılı öğrenciler) Bunun tedbirlerini aldık, ayrı binaları oluşturduk, hiç merak etmesinler.

(LGS kapsamındaki sınavın açık havada yapılması önerisi) Sınav güvenliği riske girerse sınavın tamamı boşa gider. Çok fazla risk var.

Ayrıntılar geliyor...

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