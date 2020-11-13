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Gündem Bakan Selçuk Ara tatilden sonra tüm kademelerde okullarımıza dönmek temennisindeyiz
EĞİTİM

Bakan Selçuk: Ara tatilden sonra tüm kademelerde okullarımıza dönmek temennisindeyiz

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bugün başlayacak ara tatille ilgili bir mesaj yayınlayarak, "Tatilden sonraki süreçte hepimiz, yani tüm kademelerdeki öğrenciler ve tüm öğretmenler, okullarımıza dönmek temennisindeyiz" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Bugün ara tatil başlıyor. Tatilden sonraki süreçte hepimiz, yani tüm kademelerdeki öğrenciler ve tüm öğretmenler, okullarımıza dönmek temennisindeyiz. Bunun için herkesin desteği gerekiyor. Öyleyse başlığı açıyorum: #maskenitakçünkü öğrencilerimizin buna ihtiyacı var."

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