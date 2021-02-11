Bakan Selçuk: Astronotlarımızın kadın olup olmayacağını konuştuğumuz bir dönemdeyiz

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, ‘Uluslararası Bilimde Kadın ve Kız Çocukları Günü’ nedeniyle Konya Bilim Merkezi’nde düzenlenen programa katıldı.



Programda konuşan Bakan Selçuk, Türkiye’nin en önde gelen bilim merkezlerinden birisinde olduğunu ifade ederek, “Burada kadınlarımızın ve genç kızlarımızın hem bilimde hem de teknolojide olan başarılarını konuşmak için buradayız hem de geleceğe dair yapacaklarını konuşmak anlamında...

Bugün aylardan Şubat, aynı zamanda bugün Özgecan Aslan’ın da vefatının 6’ıncı yıldönümü. 19 yaşında hayatının baharında hunharca katledilen Özgecan Aslan’ı da rahmetle anıyoruz. Dolayısıyla biz istiyoruz ki artık kadın cinayetlerinden, kadına karşı şiddetten konuşmayalım. Kadınlarımızın bilimde, sanatta, sporda, eğitimde nerelere geldiğini konuşalım” dedi.

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'Türkiye’nin geleceğe ekilen tohumları kız çocuklarımız'

28 Şubat sürecine de değinen Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, “Biz 28 Şubat’ta bu ayın sonunda onu da tekrar hatırlayacağız ve burada işte başörtülü vekillerimiz o dönemde 28 Şubatı beraberce yaşadığımız; o dönemki zulmü beraberce yaşadığımız vekillerimiz de bütün akademisyen arkadaşlarımız da burada.

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Dolaysıyla kadına karşı ayrımcılığın, kılık kıyafet üzerinden olsun her türlü psikolojik, fiziksel şiddetin olmadığı bir dünyada bilimin, sanatın, sporun, eğitimin üzerinden kadınlarımızın kız çocuklarımızın başarılarını konuşabildiğimiz bir dünyayı, bir ülkeyi konuşmak için buradayız.

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İnanıyoruz ki gelişen, büyüyen Türkiye’nin geleceğe ekilen tohumları kız çocuklarımız ve büyük bir özveri ile sizleri yetiştirmeye gayret ediyoruz. Geleceğin mühendis kızları, yazılımcıları, avukatları sizler olacaksınız.

Son 18 yılda da kadınlarımızın her alanda daha çok gelişmesi eğitimden, sağlığa, spordan sanata kadar her alanda karar alma mercilerinde var olmaları içinde uğraşmaktayız. Çünkü biz sizlerin yanındayız” ifadelerini kullandı.

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'Güçlü bir Türkiye inşa edeceğiz'



Geçtiğimiz günlerde Milli Uzay Programı’nı da açıkladıklarını anlatan Bakan Selçuk, şunları kaydetti:

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“Dolaysıyla artık astronotlarımızın kadın olup olmayacağını konuştuğumuz bir dönemi yaşıyoruz. İnşallah sizlerle beraber daha güzel günleri de göreceğiz. Bunun haricinde biz inanıyoruz ki kadınlarımız sadece bilimde, teknolojide, sanatta, sporda değil aynı zamanda burada bu güzel topraklarda hoşgörü ve muhabbetin diyarı Konya’da sosyal girişimciliğin, vakıf kültürünün de mimarı kadınlarımız...

Dolayısıyla ailelerimize sahip çıkan kadınlarımız her alanda kadınlarımızın varlığı ile beraber ülkemizin gücüne güç katılacağına da inanıyoruz. İş ve aile hayatını uyumlaştırdıkça daha güzel bir dünyanın da var olacağına hep beraber inanıyoruz. Yeter ki kadınlarımız, kız çocuklarımız bunu istesinler.

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Onun haricinde bizlerinde görevi olarak bu ekosistemi, bu iklimi onlara oluşturmak, şiddeti, şiddetin varlığını azaltarak onların daha kendilerini güvende hissederek, hissedebilecekleri bir iklimi de oluşturmak en önemli hedefimiz. Burada ben pırıl pırıl gençlerimizi görüyorum. İnşallah onlarla beraber daha güçlü daha müreffeh bir Türkiye inşa edeceğiz.

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Bu güzel bilim merkezinde ve bu gibi birçok üniversitelerimiz de akademik merkezlerimizi sizlerle beraber güzel projelere imza atacağız. Böyle projelerle beraber de bugünleri hatırlayarak da farkındalık oluşturacağımıza inanıyorum.

Biz Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak her daim gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Hükümetimiz olarak devam edeceğiz.”

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