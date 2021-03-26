Gündem Bakan Selçuk Çocuklara mobil destek hizmeti kaldığı yerden devam ediyor
EĞİTİM

Bakan Selçuk: Çocuklara mobil destek hizmeti kaldığı yerden devam ediyor

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, okullarda risk altında bulunan çocukları korumak için hayata geçirdikleri 'Mobil Çocuk Sosyal Hizmet Uygulaması' ile bugüne kadar 24 bin çocuk ile görüşme gerçekleştirildiğini belirterek, "Uzaktan eğitimle beraber bir süre gerçekleştiremediğimiz okul ziyaretlerine, yüz yüze eğitimle beraber tekrar başladık" dedi.

Haber Merkezi DHA
Bakan Selçuk: Çocuklara mobil destek hizmeti kaldığı yerden devam ediyor
Zehra Zümrüt Selçuk

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, salgın sürecinde okulların uzaktan eğitim sistemine geçmesiyle bir süre ara verdikleri okul ziyaretlerine yüz yüze eğitimin başlamasıyla beraber tekrar okullarda risk altında bulunan çocuklar için koruyucu ve önleyici hizmetler sunmaya devam ettiklerini belirtti.

Bakan Selçuk, 81 ilde kurdukları 241 Mobil Çocuk Sosyal Hizmet Birimlerinin başta şehirlerin dezavantajlı bölgelerinde bulunan okullar olmak üzere 4 bin 123 okulla eşleştirdiklerini kaydetti.

Selçuk, birimlerin ve okulların ortak değerlendirmesiyle tespit edilen çocuklara ve ailelerine ihtiyaçları doğrultusunda hizmetler sunduklarını belirterek, "Mobil Çocuk Sosyal Hizmet Birimlerimiz, risk grubunda olduğu değerlendirilen çocukların tespiti için bu okulları 7 bin kez ziyaret etti" diye konuştu.

14 bin çocuğa mobil destek
GÜNDEM
14 bin çocuğa mobil destek

'59 BİN GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRİLDİ'

Ziyaretler sonucunda 24 bini çocuk olmak üzere 59 bin görüşme gerçekleştirildiğini belirten Bakan Selçuk, "Görüşmeler sonucunda risk grubunda olduğu değerlendirilen çocuklar için risklerden korumaya yönelik sosyal hizmet modellerimiz uygulandı. Çalışma yapılan çocuklar arasında 121 çocuk hakkında bakım tedbiri kararı, 879 çocuğumuz hakkında danışmanlık tedbiri kararı, 358 çocuğumuz hakkında sağlık tedbiri kararı, 788 çocuğumuz hakkında eğitim tedbiri kararı talep edildi. 6 bin çocuğumuz sosyal, spor, sanat faaliyetlere yönlendirildi. Ayrıca, Sosyal ve Ekonomik Destek hizmeti kapsamında 4 bini aşkın çocuğa ekonomik destek hizmeti verilirken; 618 çocuğumuz Çocuklar Güvende Programı kapsamında izlemeye alındı" diye konuştu.

Türkiye'de bir ilk: Öksüz ve yetim çocuklar için yeni birim
EKONOMİ
Türkiye'de bir ilk: Öksüz ve yetim çocuklar için yeni birim

MOBİL ÇOCUK SOSYAL HİZMET BİRİMLERİ NASIL ÇALIŞIYOR?

Her Mobil Çocuk Sosyal Hizmet Birimi, şehrin dezavantajlı bölgelerinde ve köylerde bulunan en az 10 okul ile eşleşiyor. Mobil Sosyal Hizmet Birimleri eşleştiği okullarda rehberlik servisi, okul yönetimi ve sınıf öğretmeni görüşmeler gerçekleştirerek, okula devamsızlığı olan, ihmal ve suça yönelme riski bulunan veya sosyal hizmet müdahalesine ihtiyaç duyan çocukları tespit ediyor.

Tespit edilen çocuğun ihtiyaçlarının belirlenmesine yönelik ailesiyle de görüşmeler gerçekleştiriliyor. Görüşmeler sonrasında çocuğun ve ailenin ihtiyaçları belirlenerek, buna yönelik koruyucu, önleyici ve destekleyici tedbirler alınıyor.

Yapılan mesleki çalışmalara ek olarak gerek görülmesi halinde ilgili kurum ve kuruluşlarla da irtibat kuruluyor. Çocuğun içinde bulunduğu risk sonlandırılana kadar da aile ve okullardaki mesleki çalışmalar devam ettiriliyor.

Sosyal hizmet kuruluşları belediyelere devredilebilecek
GÜNDEM
Sosyal hizmet kuruluşları belediyelere devredilebilecek

Bakan Selçuk’tan dijital mahremiyet uyarısı: Çocuklarınızın fotoğrafını paylaşmayın
HAYAT
Bakan Selçuk’tan dijital mahremiyet uyarısı: Çocuklarınızın fotoğrafını paylaşmayın

Bakan Selçuk: İhtiyaç sahiplerine yaklaşık 274 milyon liradan fazla ödeme yapacağız
EKONOMİ
Bakan Selçuk: İhtiyaç sahiplerine yaklaşık 274 milyon liradan fazla ödeme yapacağız

Bakan Selçuk: Kadına şiddetle mücadelede ödün verilmeyecek
GÜNDEM
Bakan Selçuk: Kadına şiddetle mücadelede ödün verilmeyecek
Abone Ol Google News
Ülkenin yarısı geçirdi

Ülkenin yarısı geçirdi

​Uzmanlar, Türkiye'de toplum bağışıklığının kazanıldığını söylüyor.
Baskında böyle yakalandılar

Baskında böyle yakalandılar

​Fatih'te kaçak işletilen sağlık kliniğine operasyon.
Dünyada 140 ülkede 501 milyon kişi aşılandı: Türkiye 7inci sırada

13 firari sanığın dosyası ayrıldı. Ercan Gün'e 10 yıl hapis cezası verildi.

Uçağı kullanan tüm ülkelere satılacak.

​Türkiye'nin milli savaş uçağı HÜRJET.
Her şey daha karanlık bir gökyüzü için

Her şey daha karanlık bir gökyüzü için

​Türkiye'nin ilk Karanlık Gökyüzü Parkı Bursa'da kurulacak.

​Artık her önüne gelen ev kiralayıp satamayacak.
O taş olmasaydı yoktuk

O taş olmasaydı yoktuk

Trabzon'da derede can pazarı, saniye saniye kaydedildi.

"Fransa'nın ve imajı uluslararası düzeyde zedelendi."
60 yıldır bu işi yapıyor

60 yıldır bu işi yapıyor

​"Artık kimse yapmak istemiyor, meslek can çekişiyor."

Çip kıtlığı nedeniyle akıllı telefonlara zam gelebilir
Teknoloji

Çip kıtlığı nedeniyle akıllı telefonlara zam gelebilir

Xiaomi, küresel çip kıtlığının telefon maliyetlerini artırabileceğini söylüyor. Bununla birlikte akıllı telefonların fiyatları önemli oranda yükselebilir. Üretim konusundaki krizin ne zaman aşılabileceği ise belli değil.
Bakan Karaismailoğlu'ndan Süveyş Kanalı'ndaki kazaya ilişkin açıklama: Yardıma hazırız
Gündem

Bakan Karaismailoğlu'ndan Süveyş Kanalı'ndaki kazaya ilişkin açıklama: Yardıma hazırız

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Süveyş Kanalı'ndaki kazaya ilişkin, ihtiyaç olması halinde yardıma hazır olduklarını bildirdi. Karaismailoğlu, ''2 gündür trafik sağlanamıyor. Hatta şu anda Ümit Burnu'ndan rotalarını değiştiren gemiler var. Biz de tabii ki dünya ticaret hacmini etkileyen bir konu olduğu için bizim de çok güçlü ve mahir bir filomuz var. Biz de yardım önerimizi yaptık ve onlardan olumlu bir yanıt gelirse yardım götürürüz'' dedi.
Türk genci Kanada'daki uzay yarışmasında üçüncü oldu: Deneyimlerimi ülkem için kullanacağım
Dünya

Türk genci Kanada'daki uzay yarışmasında üçüncü oldu: Deneyimlerimi ülkem için kullanacağım

Kanada'nın Vancouver kentindeki British Columbia Üniversitesinde eğitim gören Kuthan Çelebi, Kanada genelinde düzenlenen Genç Uzay Girişimcileri yarışmasında ekibiyle üçüncü oldu. Türkiye'de uzay sektöründeki gelişmeleri yakından takip ettiğini belirten Çelebi, "Türkiye Uzay Ajansının 10 yıllık programını ilgiyle takip ediyorum. Uzay alanında edineceğim tecrübelerimi ileride ülkeme fayda sağlamak için kullanmayı arzuluyorum" dedi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.