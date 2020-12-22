Bakan Selçuk: Fiziksel aktiviteyi sağlayamazsak ileride çok zorlanacağız

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından çocukların fiziksel aktivite yapması konusunda paylaşımda bulundu.

Selçuk, "Çocukların hafta içi her gün 3 saatlik izni var. Öğretmenlerimiz sistem akışını aksatmadan bu arada ders yapmamaya çabalıyor. Biz de maske ve mesafeyle yürüyüş yapmalarına, hava almalarına imkân verelim. Fiziksel aktiviteyi sağlayamazsak ileride çok zorlanacağız" dedi.

Çocukların hafta içi her gün 3 saatlik izni var. Öğretmenlerimiz sistem akışını aksatmadan bu arada ders yapmamaya çabalıyor. Biz de maske ve mesafeyle yürüyüş yapmalarına, hava almalarına imkân verelim. Fiziksel aktiviteyi sağlayamazsak ileride çok zorlanacağız. pic.twitter.com/87ONO6ZqoA REKLAM December 22, 2020

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