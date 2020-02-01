Gündem Bakan Selçuk İSMEK çalışanlarına yönelik muamele kabul edilemez
ANKARA

Bakan Selçuk: İSMEK çalışanlarına yönelik muamele kabul edilemez

İSMEK’in kadın yöneticilerini ahlaksızca taciz eden İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşil Meltem Şişli bakanlığı harekete geçirdi. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Selçuk, "İSMEK çalışanlarına yönelik muamele asla kabul edilemez. Bahsi geçen iş yerine müfettişimizi görevlendiriyoruz" dedi.

Haber Merkezi AA
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları’nda (İSMEK) uzun yıllar çalışan 20 kadın bölge sorumlusu, 27 Ocak tarihi itibarıyla işten çıkartılmıştı. İşten çıkarılan 20 kadın personelin, görevde oldukları dönemde İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli tarafından çirkin ifadelere maruz kaldıkları ortaya çıkmıştı.

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Bekar kadınlara 'Sizi itfaiyecilerle buluşturalım' demişti

  • Şişli'nin bekar ve başörtülü kadınlara, "Bu yaz sıcağında başörtüsünü nasıl takabiliyorsunuz? Zor olmuyor mu öyle kapalı olmak. Ayrıca birçoğunuz da bekarsınız. İsterseniz sizi bu akşam itfaiyecilerle bir araya getirelim tanışırsınız" sözleri, büyük tepki toplamıştı. Yaşanan skandal olayın ardından Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, konu ile ilgili bir müfettişin görevlendirildiğini belirterek,"İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde bir yöneticinin, İSMEK çalışanlarına yönelik basında yer alan muamelesi asla kabul edilemez. Konuyu, bahsi geçen iş yerinde bütün yönleriyle incelemek üzere bir iş müfettişimizi görevlendiriyoruz" açıklamasında bulundu.

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