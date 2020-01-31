Gündem Kadın işçilere hakaret eden İBB Genel Sekreter Yardımcısı hakkında suç duyurusu
İSTANBUL

Kadın işçilere hakaret eden İBB Genel Sekreter Yardımcısı hakkında suç duyurusu

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) 27 Ocak'ta çıkarılan İSMEK bölge sorumlusu 14 kadın, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusu ile birlikte hakaretin ötesinde halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılamaya varan olayın gerçekleştiği ortaya çıktı. Yeşim Meltem Şişli'nin, "Bu parayla otobüse minibüse nasıl biniyorsunuz? Siz başörtülerinizle otobüse binince terlemiyor musunuz? Zor olmuyor mu?" gibi sorular sorduğu hatta kadınlara "Kokuyorsunuz" ifadesi kullandığı ortaya çıktı.

Haber Merkezi AA
İSMEK'in eski kadın bölge sorumlularından suç duyurusu.
İSMEK'in eski kadın bölge sorumlularından suç duyurusu.

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda bulunan nöbetçi cumhuriyet savcılığına İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli hakkında suç duyurusunda bulunup ifade veren 14 kadın, daha sonra avukatlarıyla adliye önünde basın açıklaması yaptı.

Avukat Ferah Yıldız, İBB'ye bağlı sanat ve meslek eğitim kurslarında bölge sorumlusu olarak çalışan 20 kişinin, 27 Ocak 2020'de işten çıkarıldığını ve bu konuda yasal yollara başvurduklarını söyledi.

Yıldız, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli hakkında da savcılığa suç duyurusunda bulunup, "hakaret", "görevi kötüye kullanma" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlarından cezalandırılmasını talep ettiklerini ifade etti.

Ahlaksız kadın
GÜNDEM
Ahlaksız kadın

Yıldız'ın ardından konuşan İSMEK bölge sorumlularından Sümeyra Sağlam da 19 Ağustos 2019'da diğer arkadaşlarıyla yıllık izinden döndükten sonra mesaiye başladıkları ilk gün Yeşim Meltem Şişli'nin kendilerini ofisine davet ettiğini belirterek, "İlk 5-10 dakikalık tanışma faslından sonra evvela bizlerin eğitim durumlarını sorguladı. Biz de kendisine izah ettik. Konuşmamız arasına girerek, şaşkın bir şekilde müdür beye dönüp 'Bunların diksiyonu ne kadar kötü', bize dönüp, 'Siz hiç eğitim almadınız mı?' dedi. Biz tabii böyle bir şey beklemediğimiz için oldukça şaşırdık, rencide olduk." diye konuştu.

İSMEK'in eski kadın bölge sorumlularından Yeşim Meltem Şişli'ye suç duyurusu
OYNAT 02:39
İSMEK'in eski kadın bölge sorumlularından Yeşim Meltem Şişli'ye suç duyurusu
İSMEK'in eski 20 kadın bölge sorumlusu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli hakkında suç duyurusunda bulundu. İşten çıkarılan İSMEK bölge sorumlularından Sümeyra Sağlam, 'Adı geçen hanımefendi, 'siz bu işleri nasıl yapıyorsunuz?' dedi, biz de 'belediye araç vermiyor, kendi araçlarımızı kullanıyoruz' dedik. Bize 'bu paraya bu iş mi yapılır, bu parayla otobüse, minibüse nasıl biniyorsunuz, başörtülerinizle otobüse, minibüse in bin terlemiyor musunuz? Zor olmuyor mu?' dedi, hatta 'kokuyorsunuz' bunu bile söyleyebildi. Biz inanamadık. Duyduğumuz cümlelere biz inanmadık' diye konuştu.


Başörtülü kadınlara hakaret


Sağlam, toplantının devamında, Yeşim Meltem Şişli'nin "Bir ellerinizi kaldırın bakalım kaç tane bekar var aranızda." dediğini aktararak, şöyle konuştu:

"Y.M.Ş Hanım, arkadaşlarımızın el kaldırmasının akabinde, 'Ne kadar da çok bekarınız varmış.' dedi, yine müdür beye döndü, 'Bu bekarlarla itfaiyecileri buluşturalım, bir gece düzenleyelim, arkadaşları kaynaştıralım' dedi. Utanç duyduk, arkadaşlarımızla böyle bir şeyle ilk kez karşılaştık. Çantalarımızdan tutun, gözlükler, eşarplar, sosyal medyada gezen ne kadar aslı astarı olmayan şey varsa önümüze iddia olarak çıktı maalesef. Biz bunların tamamına maruz kaldık. İnanılmaz bir mobbinge uğruyoruz 7 aydır. İstanbul Büyükşehir Belediyemizin kurumsal yapısına saygı duyduğumuz için şimdiye kadar bunları sineye çektik. Ancak maalesef geldiğimiz noktada büyük bir hak kaybına uğradık. Gerekli haklarımızı elbette avukatlarımız aracılığıyla arayacağız."

Sağlam ayrıca Yeşim Meltem Şişli'nin, "Bu parayla otobüse minibüse nasıl biniyorsunuz? Siz başörtülerinizle otobüse binince terlemiyor musunuz? Zor olmuyor mu?" gibi sorular sorduğunu hatta "Kokuyorsunuz." ifadesini kullandığını söyledi.

İBB savundu

  • İBB'den konuya ilişkin yapılan açıklamada ise 19 Ağustos 2019'da İSMEK Bölge Sorumluları ve Hayat Boyu Öğrenme Müdürü ile İBB Saraçhane binasında, sorumluluklar ve yeni dönem kayıtları ile ilgili değerlendirme toplantısı yapıldığı, toplantıda kişilerin temel hak ve özgürlüklerini konu alan herhangi bir konuşma gerçekleşmediği, giyimi ve kuşamı dolayısıyla hiçbir kadın çalışanın mağdur edilmediği belirtildi.
  • Daha önce de benzer gerçek dışı haberlerin sosyal medya üzerinden yayınlandığı aktarılan açıklamada, iddiaların gerçek dışı olduğu kaydedildi.
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