Gündem Bakan Selçuk İsteyen karnelerini 18 Haziranda alabilecek
EĞİTİM

Bakan Selçuk: İsteyen karnelerini 18 Haziran'da alabilecek

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Telafide Ben de Varım" programının tanıtımında önemli açıklamalarda bulundu. Yaz döneminde okulların açık olacağını belirterek, ''Dileyen karnesine 18 Haziran Cuma gününden itibaren ulaşabilecek. Okullarımız 2 Temmuz’dan, yeni eğitim-öğretim yılının başlayacağı tarihe kadar okulların fiziksel imkanlarından faydalanmak isteyen öğrencilerimiz için açık tutulacak. Yaz boyu okullarımızda çocuklarımızı ağırlayacağız, isteyen öğrencilerimize fiziksel etkinlikler, isteyen öğrencilerimize akademik programlar sunabileceğiz. Öğretmenlerimiz de bu programlarda öngörülen ders saati üzerinden görev alabilecekler'' ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Bakan Selçuk: İsteyen karnelerini 18 Haziranda alabilecek
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Telafide Ben de Varım" programının tanıtımında konuştu.

Bakan Selçuk'tan satır başlıkları:

Telafi eğitimine ihtiyaç olduğunu tespit ettik. 2 Temmuz'da eğitim dönemi sona erecek.

Yaz döneminde isteğe bağlı telafi programı başlatıyoruz.

Bu arada 21 Haziran'da yoğun olarak başlayacağımız sosyal, duygusal, kültürel, fiziksel faaliyetler öncesinde sistem altyapımızda yoğunluğa neden olmamak ve öğrencilerimizin erişimini kolaylaştırmak için karneleri 18 Haziran’dan itibaren öğrencilerimize açıyoruz. Dileyen karnesine 18 Haziran Cuma gününden itibaren ulaşabilecek.

Okullarımız 2 Temmuz'dan yeni eğitim-öğretim yılının başlayacağı tarihe kadar okulların fiziksel imkanlarından faydalanmak isteyen öğrencilerimiz için açık tutulacak.

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Yaz boyu okullarımızda çocuklarımızı ağırlayacağız, isteyen öğrencilerimize fiziksel etkinlikler, isteyen öğrencilerimize akademik programlar sunabileceğiz.

1'den 2'ye geçen öğrencilerimiz için okuma yazma taraması başlatılacak. Bu taramalarımızın sonuçlarına göre ihtiyacı tespit edilen öğrencilere ek ders ve ek materyal desteği sağlayacağız.

Liseler için kritik kazanımlar taraması hazırladık. Tespitler neticesinde özel programlar uygulayarak öğrencilerin lise eğitimlerini daha güçlü sürdürmelerini ve üniversiteye hazırlanmalarını hedefliyoruz. Elbette bu süreçler her okulun ihtiyacına göre şekillenecek."

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