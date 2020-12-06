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Gündem Bakan Selçuk Kasım ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerini 8-9 Aralıkta yapacağız
POLİTİKA

Bakan Selçuk: Kasım ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerini 8-9 Aralık’ta yapacağız

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk nakdi ücret desteği tarihini açıkladı. Selçuk "Kasım ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerini 8-9 Aralık’ta yapacağız." dedi.

Haber Merkezi DHA
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kasım ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerinin 8 Aralık'ta başlayacağını duyurdu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, kasım ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerinin 8-9 Aralık'ta yapılacağını bildirdi. Ödemelerin banka hesapları üzerinden yapılacağını anımsatan Bakan Selçuk, sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemelerinin ise PTT aracılığıyla yapılacağını yineledi. Selçuk, "Ücretsiz izne ayrılan çalışanlarımızın nakdi ücret desteği ödemeleri 8 ve 9 Aralık tarihlerinde yapılacak" dedi.

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