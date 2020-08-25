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ADANA TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Selçuk: Kozan'a bir milyon TL kaynak aktarıyoruz

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Adana'nın Kozan ilçesindeki orman yangınında evleri tamamen yanan ya da zarar gören vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için 1 milyon lira kaynak aktaracaklarını açıkladı.

Haber Merkezi AA
Kozan'a 1 milyon TL kaynak aktarılıyor.
Kozan'a 1 milyon TL kaynak aktarılıyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kozan'da meydana gelen orman yangınının yaralarının sarılması için vatandaşlarımızın yanındayız. Evleri tamamen yanan ya da zarar gören vatandaşlarımızın acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanması için Kozan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımıza 1 milyon TL kaynak aktarıyoruz. Geçmiş olsun Adana" ifadesini kullandı.

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Adana Kozan'daki yangın ikinci gününde devam ediyor
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Adana Kozan'daki yangın ikinci gününde devam ediyor
Kozan'ın Kuyubeli köyündeki ormanlık alanda 23 Ağustos günü saat 12.50'de 3 farklı noktada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Adana'nın Kozan ilçesi Kuyubeyi köyünde 2 gün önce öğlen saatinde 3 farklı noktada çıkan ve 200 hektarın üzerinde ormanlık alanda zarara yol açan yangını söndürmek için ekiplerin çalışması devam ediyor.

Adana'daki orman yangını yerleşim yerlerine sıçradı
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Adana'daki orman yangını yerleşim yerlerine sıçradı
Adana'nın Kozan ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangının yerleşim yerlerini tehdit etmesi nedeniyle bazı evler boşaltıldı. Adana Valisi Süleyman Elban, Kozan ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın nedeniyle 60 evin tahliye edildiğini, can kaybının olmadığını, birkaç eve sıçrayan yangının söndürüldüğünü belirtti.


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