Bakan Selçuk: Kozan'a bir milyon TL kaynak aktarıyoruz

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kozan'da meydana gelen orman yangınının yaralarının sarılması için vatandaşlarımızın yanındayız. Evleri tamamen yanan ya da zarar gören vatandaşlarımızın acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanması için Kozan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımıza 1 milyon TL kaynak aktarıyoruz. Geçmiş olsun Adana" ifadesini kullandı.

Kozan’da meydana gelen orman yangınının yaralarının sarılması için vatandaşlarımızın yanındayız.



Evleri tamamen yanan ya da zarar gören vatandaşlarımızın acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanması için Kozan SYDV’mıza 1 milyon TL kaynak aktarıyoruz.



Geçmiş olsun Adana. — Zehra Zümrüt Selçuk (@ZehraZumrutS) August 25, 2020

GÜNDEM Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'tan Giresun'daki sel felaketiyle ilgili açıklama: 2,5 milyon TL kaynak aktarılacak

GÜNDEM Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den Adana'daki orman yangını ile ilgili açıklama: İyiye doğru gidiş var

GÜNDEM Adana'daki orman yangını hızla yayılıyor: 6 mahalle boşaltıldı!

GÜNDEM Adana'da orman yangını: Yanan alan 150 hektarı geçti

OYNAT 00:58 Adana Kozan'daki yangın ikinci gününde devam ediyor Kozan'ın Kuyubeli köyündeki ormanlık alanda 23 Ağustos günü saat 12.50'de 3 farklı noktada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Adana'nın Kozan ilçesi Kuyubeyi köyünde 2 gün önce öğlen saatinde 3 farklı noktada çıkan ve 200 hektarın üzerinde ormanlık alanda zarara yol açan yangını söndürmek için ekiplerin çalışması devam ediyor. BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder