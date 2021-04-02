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Bakan Selçuk: Önceliğimiz yüz yüze eğitim

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren açıklamalarda bulunan Selçuk, önceliğin yüz yüze eğitim olduğunu belirterek, "Her gün, her an değişimleri izleyerek ortak kararlar almaya çaba gösteriyoruz. İstiyoruz ki önümüzdeki süreçte yüz yüze eğitime doğru çok daha katılımlı, çok daha yüksek bir şekilde devam edelim. Bu koşullar bir an önce düzelsin. Önceliğimiz tabii ki yüz yüze eğitim" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bakan Selçuk: Önceliğimiz yüz yüze eğitim
Bakan Selçuk

Programları kapsamında Düzce'ye gelen Bakan Selçuk, TOKİ Mehmet Akif Ersoy İlkokulunu ziyaret ettikten sonra basın mensuplarının yüz yüze eğitime ilişkin sorularını yanıtladı. Bakan Selçuk, 2 Mart'tan itibaren okulların açıklamasıyla yaşanan yoğun ve dinamik süreci anlık olarak takip ettiklerine değinerek, "Bu çerçevede şunu rahatlıkla söylemek mümkün; okullarımıza devam noktasında ilkokullarda yüzde 80'lerin üzerinde, ortaokullarda yüzde 76, liselerde de yüzde 70 civarında bir katılım var." diye konuştu.

Okullara devam konusunda istatistiklerin artışa işaret ettiğini aktaran Selçuk, "Elbette en önemli önceliğimiz yüz yüze eğitim fakat OECD ülkeleri içerisinde Slovakya, Kostarika ve Kolombiya gibi ülkelerden sonra okulların en çok kapalı olduğu ülkeler arasında ilk 5'te yer alıyoruz. Bu, sağlık prensibi önceliğimizden kaynaklanan bir yaklaşım." ifadesini kullandı.

  • Selçuk, valiliklerin, il hıfzıssıhha kurullarıyla yaptıkları değerlendirmeler sonucu her ile özgü kararların alındığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

Anlık olarak istatistikleri izliyoruz

Önceliğin yüz yüze eğitim olduğunu belirten Bakan Selçuk, "Bu süreçte emek verenlere teşekkür ediyorum çünkü zor bir süreç yaşıyoruz ama bunu hep birlikte başarıp atlatacağımıza inanıyoruz. Bir taraftan aşı süreci devam ediyor. Her gün, her an değişimleri izleyerek ortak kararlar almaya çaba gösteriyoruz. İstiyoruz ki önümüzdeki süreçte yüz yüze eğitime doğru çok daha katılımlı, çok daha yüksek bir şekilde devam edelim. Bu koşullar bir an önce düzelsin. Önceliğimiz tabii ki yüz yüze eğitim. Salgın şartlarını dikkate alarak, okulları açık tutma isteğimize rağmen diğer ülkelere baktığımızda daha fazla kapalı olduğunu görüyoruz ama bu, sağlık öncelik prensibimizden kaynaklanıyor."

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