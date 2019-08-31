Gündem Bakan Selçuk paylaştı bütün öğrencileri ilgilendiriyor
EĞİTİM

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk paylaştı bütün öğrencileri ilgilendiriyor

Bakan Selçuk paylaştı bütün öğrencileri ilgilendiriyor

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğrencilerin yıl boyunca sırtlarında taşıyacakları çantaların sağlıklarını olumsuz etkilememesi için yapılması gerekenler hakkında uyarılarda bulundu.

Haber Merkezi AA
Ziya Selçuk
Ziya Selçuk

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğrencilerin yıl boyunca sırtlarında taşıyacakları okul çantalarının sağlıklarını olumsuz etkilememesi için yapılması gerekenleri paylaştı.

Selçuk, sosyal medya hesaplarından, öğrencilerin okul çantalarını kullanırken dikkat etmeleri gerekenlere ilişkin uyarılarda bulundu.

Öğrencilere, çantalarını iki askısını da omuzlarına takarak taşımaları tavsiyesinde bulunan Selçuk şunları kaydetti:

  • "Eskiden beri, tek omuzda çantasıyla havalı havalı yürüyen çocukların yanına gidip 'iki omuzun var, gel paylaştıralım şu yükü' der, 'of hocam yaaaa' nazlarına rağmen çantanın iki askısını birden takarım. Bir açıdan bakınca çok küçük, ama bir açıdan bakınca, tüm yıl her sabah sırtlanacaklarını düşünürsek göz ardı edemeyeceğimiz bir detay. Okul çantalarını seçerken, hazırlarken ve takarken bunları bir düşünürsek iyi olur gençler."

Selçuk paylaşımında, okul çantalarının seçilmesi ve taşınmasında dikkat edilmesi gereken hususların yer aldığı bir fotoğrafa da yer verdi.

  • "Okul yolunda çantam sırtımda" başlıklı paylaşımda, "Görsel güzelliğinden ve modaya uygunluğundan çok çocuğun vücut yapısına uygun çantalar seçilmesi, çanta ağırlığının çocuğunun en fazla yüzde 10-15'i kadar olmasına dikkat edilmesi, eşyaların en ağırlarının sırt merkezine gelecek şekilde yerleştirilmesi, çantanın boyunun çocuğun boyuna göre ve altının bel hizasına gelecek şekilde ayarlanması" tavsiyeleri yer aldı.

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