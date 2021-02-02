Gündem Bakan Selçuk yüz yüze eğitime geçiş sürecini anlattı Köy okulları 15 Şubatta açılıyor
EĞİTİM

Bakan Selçuk yüz yüze eğitime geçiş sürecini anlattı: Köy okulları 15 Şubat'ta açılıyor

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitime geçiş sürecinin ayrıntılarına ilişkin basın açıklaması düzenledi. Selçuk "15 Şubat pazartesi günü eğitime başlıyoruz. Köy okullarımızı tüm sınıflarda yüz yüze ve tam zamanlı olarak açıyoruz. 1 Mart tarihinde sınav dönemindeki öğrencilerimiz de tam zamanlı olarak açılacak. 1 Mart'ta başlayacak yüz yüze eğitim zorunlu olmayacak, devamsızlık sayılmayacak" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıklama yaptı.
​Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıklama yaptı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitime geçiş sürecinin ayrıntılarına ilişkin basın açıklaması düzenledi.

Bakan Selçuk'un konuşmasından öne çıkanlar:

Türkiye'nin salgın tedbirleri açısından eğitim alanındaki uygulamalarıyla dünyada örnek gösterilen ülkeler arasında olduğu belirtmek isterim. 23 Mart 2020 tarihinden bu yana olağanüstü bir performans sergiledik. Tüm öğretmenlerimize ve sabırla bize destek veren velilerimize teşekkür ediyorum.

15 Şubat pazartesi günü eğitime başlıyoruz. Köy okullarımızı tüm sınıflarda yüz yüze ve tam zamanlı olarak açıyoruz. Okul öncesine verdiğimiz önem bellidir. 15 Şubat'ta tüm bağımsız anaokullarımızı da açma kararı verdik. İlkokullarımız açılması kararını verdik, haftanın 2 olarak devam edecektir.

  • 1 Mart tarihinde sınav dönemindeki öğrencilerimiz de tam zamanlı olarak açılacak.

Sokağa çıkma kısıtlaması olan gün ve saatlerde öğrencilerimiz izinli sayılacaktır.

Öğrencilerimizin okullarımızda yüz yüze eğitime katılımları velilerimizin kararına bağlı olacaktır. Bu durumda çocuklarımız uzaktan eğitime devam edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Köy okullarında 15 Şubat'ta eğitim öğretime başlayacağız
OYNAT 01:21
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Köy okullarında 15 Şubat'ta eğitim öğretime başlayacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 'Köy okullarında 15 Şubat'ta eğitim öğretimin başlamasını kararlaştırdık. Okulların açıldığı köylerde vaka artışı yaşanması halinde eğitim öğretime yeniden ara verilebilecek. 8 ve 12. sınıflar ile ilkokul ve özel eğitim okullarındaki eğitim-öğretimin 1 Mart'ta başlaması için hazırlıklara başlanacak' dedi.


Yüz yüze eğitime başlayan öğretmenlerimiz için şubat ayı içinde aşı planlaması yapılmaktadır.

Önümüzdeki süreçte farklı sınıf düzeylerinde il bazlı olarak yüz yüze eğitime başlanması kararları alınabilecektir.

  • 1 Mart'ta başlayacak yüz yüze eğitim zorunlu olmayacak, devamsızlık sayılmayacak.

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