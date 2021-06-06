Bakan Selçuk'tan aşı randevusu açıklaması: e-Nabız'dan alabilirler

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yapılan açıklama şöyle:
"Tüm öğretmenlerimizin ve eğitim çalışanlarımızın aşı randevuları Sağlık Bakanlığı tarafından tanımlandı. Mesai arkadaşlarımız an itibarıyla randevularını e-Nabız’dan alabilirler. Eğitim ailemiz adına tüm sağlık camiamıza teşekkürlerimi sunuyorum."
Tüm öğretmenlerimizin ve eğitim çalışanlarımızın aşı randevuları Sağlık Bakanlığı tarafından tanımlandı.
Mesai arkadaşlarımız an itibarıyla randevularını e-Nabız’dan alabilirler.
Eğitim ailemiz adına tüm sağlık camiamıza teşekkürlerimi sunuyorum.
Tüm öğretmenlerimizin ve eğitim çalışanlarımızın aşı randevuları Sağlık Bakanlığı tarafından tanımlandı.