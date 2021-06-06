Gündem Bakan Selçuktan aşı randevusu açıklaması e-Nabızdan alabilirler
EĞİTİM

Bakan Selçuk'tan aşı randevusu açıklaması: e-Nabız'dan alabilirler

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, tüm öğretmenlerin ve eğitim çalışanlarının Kovid-19 aşısı randevularının e-Nabız üzerinden verilmeye başlandığını duyurdu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bakan Selçuktan aşı randevusu açıklaması: e-Nabızdan alabilirler
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıklama yaptı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yapılan açıklama şöyle:

"Tüm öğretmenlerimizin ve eğitim çalışanlarımızın aşı randevuları Sağlık Bakanlığı tarafından tanımlandı. Mesai arkadaşlarımız an itibarıyla randevularını e-Nabız’dan alabilirler. Eğitim ailemiz adına tüm sağlık camiamıza teşekkürlerimi sunuyorum."

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