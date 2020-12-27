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EĞİTİM

Bakan Selçuk'tan gülümseten paylaşım: Ööretmenim boğön canlı ders var mı?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, koronavirüs salgınıyla geçen 2020 yılına ilişkin hiç unutamayacağı anları sosyal medya hesabından paylaştı. Selçuk, "Ööretmenim boğön canlı ders var mı' diyerek bütün çocukların sesi olan yavruyu, evinde elektrikler kesildiği için karakola gidip 'Canlı dersim var, internetinizi kullanabilir miyim?' diyen öğretmeni… Hiçbirini unutmayacağım" dedi.

Haber Merkezi DHA
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk


Bakan Selçuk, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, 2020 yılının zorlu, yorucu bir yıl olduğunu bildirdi. Covid-19 salgınıyla sınandıkları bu yılda tüm sıkıntılara rağmen hiç unutmayacağı anların da yaşandığını ifade eden Selçuk, unutamayacağı anları şöyle paylaştı:
"Evlerini birer okula dönüştüren ve dolaptan, kapıdan yazı tahtası yapan öğretmenlerimizi… 'Ööretmenim boğön canlı ders var mı?' diyerek bütün çocukların sesi olan yavruyu… Evinde elektrikler kesildiği için karakola gidip 'Canlı dersim var, internetinizi kullanabilir miyim?' diyen öğretmeni...

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"Hiçbirini unutmayacağım"

Evlerindeki fazla bilgisayarların içini temizleyerek getirip bize teslim eden 'Evde duracağına çocuklar kullansın' diyen insanımızı... 'Cevabını siz de bilmiyorsunuz, ama yine de sorayım. Salgın ne zaman biter, okul ne zaman açılır?' diyen binlerce insanı... Yarısı 'Okullar açılsın', yarısı 'Okullar kapansın' diyen velilere Ziya Hoca’nın bakışlarını... Ve daha neler neler... Hiçbirini unutmayacağım. Bütün zorluklar gibi umarım bu günleri de gelip geçtiğinde sadece bize kattıkları, kazandırdıkları, öğrettikleriyle hatırlayacağız."

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