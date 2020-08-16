Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Bakan Selçuktan okula dönüş için önemli mesaj Yüz yüze eğitime 21 Eylülde başlayabilmemiz sizin elinizde
EĞİTİM

Bakan Selçuk'tan okula dönüş için önemli mesaj: Yüz yüze eğitime 21 Eylül'de başlayabilmemiz sizin elinizde

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Yüz yüze eğitime 21 Eylül'de başlayabilmemiz sizin elinizde. Gece gündüz çalışıyoruz. Teneffüste oynanacak temassız oyunlar bile hazır. Detaylara bu kadar titizlikle hazırlandığımız bu süreçte hala maskesiz ve mesafeyi hiçe sayan insanlar görmek bizleri derinden üzüyor" dedi.

Haber Merkezi DHA
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, bir bakan olarak değil, bir 'öğretmen' olarak yazdığını bildirdi.

Paylaşımının okunmasını isteyen Bakan Selçuk, şunları kaydetti:

  • "Eğitim; çocuğun iç çekişini, kahkahasını, 'Öretmenim!' deyişini duyarak, saçını okşayarak, omzuna dokunarak, kaş göz işaretiyle çaktırmadan uyararak, birlikte eğlenerek ve teneffüste üşümesin diye montunun önünü kapatarak yapılır. Uzaktan eğitimde bunlar yok, olmayacak da... Uzaktan eğitime biz her detayıyla hazırız ve en iyisini yapacağız ama sınıf ortamının, okul ikliminin ruhunu ekranlara üfleyemeyiz. Ne yapsak eksik kalır. Bu yüzden bizim eğitim öğretimi layıkıyla devam ettirebilmek için okullara dönmemiz, yüz yüze eğitime başlamamız lazım.
  • Yüz yüze eğitime 21 Eylül’de başlayabilmemiz sizin elinizde. Gece gündüz çalışıyoruz. Teneffüste oynanacak temassız oyunlar bile hazır. Detaylara bu kadar titizlikle hazırlandığımız bu süreçte hâlâ maskesiz ve mesafeyi hiçe sayan insanlar görmek bizleri derinden üzüyor.
  • 'Okulları birlikte açacağız' derken samimiyiz, sizleri bu sorumluluğa ortak olmaya çağırıyoruz. Sizsiz başaramayız. Lütfen maske takın, mesafenizi koruyun ki okulları açıp işimizi yapabilelim, çocuklar okullarına kavuşsun. Çocuklarımız ve öğretmenlerimiz adına rica ediyorum."

Bakan Ziya Selçuk okulların ne zaman açılacağını açıkladı
GÜNDEM
Bakan Ziya Selçuk okulların ne zaman açılacağını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Bu sonucu bekliyorduk
KORONAVİRÜS
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Bu sonucu bekliyorduk
Abone Ol Google News
Bidenin skandal sözlerine sert tepki

Biden'in skandal sözlerine sert tepki

"Darbeye nasıl cevap verilir, en son 15 Temmuz'dan biliyoruz."
Bu sonucu bekliyorduk

Bu sonucu bekliyorduk

Sağlık Bakanı Koca'dan önemli açıklama.
Kimlerle görüştüğü ortaya çıktı

Kimlerle görüştüğü ortaya çıktı

Türkiye siyasetini dizayn etmeye kalkışan Biden'ın o toplantısında kimler vardı?
Avrupa'da da<br> yalnız kaldı

Avrupa'da da
yalnız kaldı

​AB'den Türkiye'yi kınama kararı dahi çıkartamadı.
Okyanus ötesinden okunmadıysa...

Okyanus ötesinden okunmadıysa...

Selçuk Bayraktar'dan Joe Biden'a harika gönderme.
Dünyada rakibi yok!

Dünyada rakibi yok!

Aydın'da üretiliyor, dünyaya ihraç ediliyor.
TEM'de <br>korku dolu anlar

TEM'de
korku dolu anlar

Seyir halindeki yolcu otobüsü alev alev yandı.
Haydutluğa<br>boyun eğmeyiz

Haydutluğa
boyun eğmeyiz

​Doğu Akdeniz'de sonuna kadar haklıyız, geri adım atmayacağız.
Atalanta'nın radarında

Atalanta'nın radarında

​​İtalyan ekibinde gündem Abdülkadir Ömür transferi.
Oruç Reis'in<br>sismik karnesi

Oruç Reis'in
sismik karnesi

16 bin kilometrekarelik alanın röntgenini çekti.
Yalancı ırkçı!

Yalancı ırkçı!

​Avukatından Trump'a çok ağır hakaretler.
Belgesi olmayan<br>satamayacak

Belgesi olmayan
satamayacak

​İkinci el taşıt satışında yeni bir dönem başlıyor.
On bir aşiret<br>reisi Ankara'da

On bir aşiret
reisi Ankara'da

​PKK'ya karşı yeni yol haritası belirleniyor.
Teröre hedef gösterildi

Teröre hedef gösterildi

​Şüpheliler Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.
Bir ilde daha kısıtlama

Bir ilde daha kısıtlama

​İkametgahında bulunmayanlara ceza uygulanacak.
İçişleri Bakanlığı duyurdu

İçişleri Bakanlığı duyurdu

Büyükşehirleri kana bulamaya hazırlanan terörist yakalandı.
Türkiye'nin 24 saati

Türkiye'nin 24 saati

Geçtiğimiz 45 günün en yüksek oranı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.