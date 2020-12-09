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POLİTİKA

Bakan Selçuk’tan pandemi desteği açıklaması

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "PCR testi sonucuna bakılmaksızın Kovid-19 tedavisi görenlerin sağlık masraflarını ödüyoruz" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Zehra Zümrüt Selçuk
Zehra Zümrüt Selçuk

Pandemi bakım hizmetinin 1 Nisan 2020 tarihinden itibaren SGK tarafından geri ödeme listesine alındığını anımsatan Bakan Selçuk, serviste yatırılarak tedavi edilen hastalarda sadece pandemi olgularında (PCR testi pozitif), yoğun bakımda yatırılarak tedavi alan hastaların ise koronavirüs hastası olup olmadığına bakılmaksızın tamamında giderlerin SGK tarafından ödendiğini hatırlattı.

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Bakan Selçuk, pandemi bakım hizmeti kapsamında yapılan yeni düzenlemeye ilişkin, "1 Aralık 2020 tarihi itibarıyla yatırılarak Covid-19 tedavisi uygulanan hastaların e-Nabız üzerinden doğrulama kodlarının Medula sistemine iletilmesi durumunda PCR testinin pozitif olmasına bakılmaksızın pandemi bakım hizmeti ödüyoruz" dedi.

Pandemi bakım hizmeti ödenecek

Selçuk, SGK tarafından serviste yatırılarak tedavi edilen, PCR testi pozitif çıkan veya PCR testi negatif olsa dahi Covid-19 tedavisi aldığı bilgisi Medula sistemine iletilen vakalarda pandemi bakım hizmetinin ödeneceğinin bilgisini verdi.

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