Bakan Selçuk’tan Samsun’daki vahşete ilişkin açıklama: Davaya müdahil olacağız
Samsun'da eski eşini kızının gözü önünde öldüresiye döven caniyle ilgili açıklama yapan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Failin en ağır cezayı alması için davaya müdahil olacağız. Anneye ve çocuğumuza gereken tüm sosyal hizmet modelleri ve psikososyal destek sağlanacaktır" dedi.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Samsun'un Canik ilçesinde eski eşini 5 yaşındaki çocuğunun önünde darbeden cani hakkında, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Olayla ilgili gelişmelerin takipçisi olduklarını söyleyen Bakan Selçuk, “Samsun’da bir kadına, bir anneye uygulanan insanlık dışı şiddet vakasının Bakanlık olarak takipçisiyiz. Failin en ağır cezayı alması için davaya müdahil olacağız. Anneye ve çocuğumuza gereken tüm sosyal hizmet modelleri ve psikososyal destek sağlanacaktır” dedi.
Samsun’da bir kadına, bir anneye uygulanan insanlık dışı şiddet vakasının Bakanlık olarak takipçisiyiz. Failin en ağır cezayı alması için davaya müdahil olacağız.
Anneye ve çocuğumuza gereken tüm sosyal hizmet modelleri ve psikososyal destek sağlanacaktır.
Karşıyaka Mahallesi'nde dün gece yaşanan olayda, 5 yaşındaki kızını annesine götürmek için eski eşi E.M. ile buluştuğu sırada İbrahim Zarap ve E.M. arasında tartışma çıkmıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Zarap eski eşini darp etmişti.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine, kafasında ve yüzünde ezikler oluşan E.M. olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılmış, şüpheli Zarap ise gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye götürülen İbrahim Zarap, "adam öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.