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EĞİTİM

Bakan Selçuk'tan sınav açıklaması: İptal edilmedi, ertelendi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, koronavirüs vakalarının artmasının ardından okulların yeniden uzaktan eğitim modeline geçmesiyle ilgili önemli bir açıklamada bulundu. Bakan Selçuk, "1. dönem sınavlarınız 31 Aralık'tan sonra yapılacak. Unutmayın, iptal olmadı, sadece ertelendi. Okumaya, çalışmaya devam." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından şu ifadeleri kullandı: " Çocuklar, sınavları erteleme sebebimiz, sağlığınızı koruma sorumluluğumuzdur. Sizin sorumluluğunuz dersleri takip edip tekrarlar yaparak bize yardımcı olmak. 1. dönem sınavlarınız 31 Aralık'tan sonra yapılacak. Unutmayın, iptal olmadı, sadece ertelendi. Okumaya, çalışmaya devam."

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