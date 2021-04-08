Bakan Selçuk'tan 'tablet bilgisayar' açıklaması: 34 bin 445 tablet bilgisayar daha dağıtıldı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından tablet bilgisayarların dağıtımıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Bakan Selçuk açıklamasında şunları söyledi:
"Uzaktan eğitim sistemlerimize erişim desteği kapsamında tablet bilgisayar dağıtımımıza bu hafta 29 ilimizde devam ediyoruz. 34.445 tablet bilgisayarı daha illerimize gönderdik.
11. faz dağıtım ile birlikte yatılı bölge ortaokullarındaki tüm öğrencilerimize ulaşmış bulunuyoruz."
Uzaktan eğitim sistemlerimize erişim desteği kapsamında tablet bilgisayar dağıtımımıza bu hafta 29 ilimizde devam ediyoruz. 34.445 tablet bilgisayarı daha illerimize gönderdik.
11. faz dağıtım ile birlikte yatılı bölge ortaokullarındaki tüm öğrencilerimize ulaşmış bulunuyoruz. pic.twitter.com/trgwBJMR1h
Uzaktan eğitim sistemlerimize erişim desteği kapsamında tablet bilgisayar dağıtımımıza bu hafta 29 ilimizde devam ediyoruz. 34.445 tablet bilgisayarı daha illerimize gönderdik.