Gündem Bakan Selçuktan tablet bilgisayar açıklaması 34 bin 445 tablet bilgisayar daha dağıtıldı
EĞİTİM

Bakan Selçuk'tan 'tablet bilgisayar' açıklaması: 34 bin 445 tablet bilgisayar daha dağıtıldı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 29 ilde 34 bin 445 tablet bilgisayarın dağıtıldığını belirtti.

Haber Merkezi Diğer
Bakan Selçuktan tablet bilgisayar açıklaması: 34 bin 445 tablet bilgisayar daha dağıtıldı
​Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından tablet bilgisayarların dağıtımıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Bakan Selçuk açıklamasında şunları söyledi:

"Uzaktan eğitim sistemlerimize erişim desteği kapsamında tablet bilgisayar dağıtımımıza bu hafta 29 ilimizde devam ediyoruz. 34.445 tablet bilgisayarı daha illerimize gönderdik.

11. faz dağıtım ile birlikte yatılı bölge ortaokullarındaki tüm öğrencilerimize ulaşmış bulunuyoruz."

Tablet başvurusu nereden ve nasıl yapılıyor? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıkladı
ÖZGÜN
Tablet başvurusu nereden ve nasıl yapılıyor? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıkladı

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: 26 ilimize 27 bin 445 tablet bilgisayar setini ulaştırıyoruz
GÜNDEM
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: 26 ilimize 27 bin 445 tablet bilgisayar setini ulaştırıyoruz

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Akademik hususlar konusunda hiç kimse endişe etmesin
GÜNDEM
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Akademik hususlar konusunda hiç kimse endişe etmesin

Abone Ol Google News
Türkiyeden kaçıracaktı

Türkiye'den kaçıracaktı

​Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yolcunun valizinden çıktı.
İstanbula kuvvetli yağış uyarısı

İstanbul'a kuvvetli yağış uyarısı

​Meteoroloji açıkladı: Akşam saatlerine kadar etkili olacak
Diyanet 8 bin 600 yerleşim yerinin imsakiyesi paylaştı: İlk iftar Hakkari son iftar Edirnede

​ABD'de 7 ay yanık tedavisi gören hasta çıkan faturaya inanamadı.

Yeni Şafak ile<br>2021 Ramazan

Yeni Şafak ile
2021 Ramazan

​Çok az kaldı... 2021 Ramazan için hazır mıyız?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerli aşı açıklaması.

Prof. Dr. Hasan Sözbilir'den önemli uyarı.

​"AB zirvesi protokolü iki tarafın mutabakatıyla hazırlandı"

Dedeye, halaya, amcaya borsa hesabı açanlar var.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.