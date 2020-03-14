Bakan Selçuk'tan uzaktan eğitim açıklaması: Tüm detayları paylaşacağız

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün ilk kez Türkiye'de görülmesinin ardından alınan önlemler her alanda artıyor. Okulların bir hafta tatil edilmesi ve sonrasındaki uzaktan eğitim süreci, milyonlarca öğrenci ve velinin aklında soru işareti bırakıyor.

Ailelerle işbirliği önemli

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada uzaktan eğitim sürecinde ailelerin yetkililerle işbirliği içinde olmasına dikkat çekerek şunları söyledi:

GÜNDEM Evden eğitim böyle olacak

"Öğrencilerimiz bugünden itibaren evdeler. Bir sonraki hafta uzaktan eğitim başlıyor. Ailelerimizin bizimle işbirliği içinde olmaları çok önemli. Biz gerekli altyapıyı ulusal ölçekte sağladık; velilerimizin de katılımıyla eğitimi zenginleştireceğiz. Uzaktan eğitimle ilgili olarak tüm süreci hafta içi size simülasyonlar ile anlatacağız. Derslerin nasıl izleyeceğini, hangi kanallardan yayın alabileceğinizi, EBA’nın kullanımını örnek videolarla aktaracağız"