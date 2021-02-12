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EĞİTİM

Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Evlatlarımızı, öğretmenlerimizin ve tüm toplumun sağlığını önceleyerek gerektiğinde illerin koşullarına uygun olarak öğrencilerimizi okullarına kavuşturmak temennisindeyiz." ifadesini kullandı.

Haber Merkezi AA
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk

Koronavirüs salgını öncesi velilerle yüz yüze bir araya gelen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmenler ve öğrencilerin ardından salgın nedeniyle velilerle de çevrim içi ortamda buluşmaya başladı. Bu kapsamda, "Ziya Öğretmenle Veli Buluşmaları"nın ilki "Annelerle Salgın ve Uzaktan Eğitim Üzerine" başlığıyla gerçekleştirildi. Bakan Selçuk, Türkiye'nin dört bir yanından annelerle çevrim içi bir araya geldiği toplantıda, annelerin salgın sürecinde artan iş yüklerine işaret etti.

"Annelik tam zamanlı bir mesai"

Annelerin evdeki sayısız işlerinden en çok önemseyip, gönülleriyle yaptıklarının evlatlarıyla ilgili olduğunu dile getiren Selçuk, "Annelik tam zamanlı bir mesai, ödülü evladın sıcak bir gülümsemesi, gün bittiğinde bir odada sağlıkla uyuması... Bu izah edilmesi, yaşamada anlaşılması mümkün olmayan bir yaşam biçimi." değerlendirmesinde bulundu. Bakan Selçuk, "Tam zamanlı olarak anne ve tam zamanlı öğretmen oldunuz. Evdeki onlarca kalem işinize, çalışan annelerimiz için iş yerindeki işlerinize, bir de çocuklarınızın eğitim sürecini yönetmek eklendi. Öğretmenlerimizle çok daha sık iletişim kurdunuz. Derslerin başlama zilini siz çaldınız, teneffüste oyun arkadaşı oldunuz, kuralları hatırlatan idareci de sizdiniz, teknik hizmet veren görevli de…" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yüz yüze ve uzaktan eğitim birlikte olacak
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yüz yüze ve uzaktan eğitim birlikte olacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 'Hem yüz yüze eğitimi hem de uzaktan eğitimi beraber yürüteceğiz. Ailelerin tercihine göre okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf öğrencilerinden başlayarak okullarımızı eğitim öğretime açıyoruz' dedi.

"Ulusal Destekleme Programı" ile uzaktan eğitimdeki öğrenme kayıpları giderilecek

İstatiksel verilerin yanı sıra velilerden gelen mektuplar ve mesajlarla öğrenme süreçlerindeki gereksinimleri yakından takip ettiklerini belirten Bakan Selçuk, uzaktan eğitim sürecinde evlerdeki bu yoğun mesaide, okul öncesinden liseye kadar tüm seviyelerde ihtiyaç duyulan alanlarda basılı ve dijital kaynaklar ile ailelerin yanında olmaya çabaladıklarına dikkati çekti.

Yüz yüze eğitim ne zaman başlıyor: 8. ve 12. sınıflar için okullar ne zaman açılacak?
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Yüz yüze eğitim ne zaman başlıyor: 8. ve 12. sınıflar için okullar ne zaman açılacak?
  • Bakan Selçuk, yakında detaylarını kamuoyuyla paylaşacakları "Ulusal Destekleme Programı" ile uzaktan eğitim döneminde oluşan öğrenme kayıplarının giderileceğine işaret ederek, "Bu program, her bir çocuğumuzun ihtiyacı olan destekleme eğitimini alabilmesine, varsa açığını kapatmasına, yoksa bilgisinin pekişmesine yarayacak." açıklamasında bulundu.

Yüz yüze eğitim süreci

Salgının düşük seyrettiği köy ve benzeri seyrek nüfuslu yerleşim yerlerinde, okulların 15 Şubat'ta yüz yüze eğitime geçebilmesi için hazırlıkların standartlara uygun şekilde tamamlandığını bildiren Selçuk, 1 Mart'tan itibaren de ilkokullarda ve bu okullar bünyesindeki ana sınıflar ile özel eğitim sınıflarında, haftada 2 gün yüz yüze eğitim yapılacağını, 8 ve 12. sınıflarda ise seyreltilmiş sınıflarda tam zamanlı yüz yüze eğitime başlanacağını anımsattı.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması: 4 Ocak iyimser bir tahmin
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  • Bakan Selçuk, "Evlatlarımızı, öğretmenlerimizin ve tüm toplumun sağlığını önceleyerek gerektiğinde illerin koşullarına uygun olarak öğrencilerimizi okullarına kavuşturmak temennisindeyiz." değerlendirmesini yaptı.
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