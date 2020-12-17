Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Bakan Selçuktan yüz yüze eğitim açıklaması Kaldığımız yerden devam edeceğiz
EĞİTİM

Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması: Kaldığımız yerden devam edeceğiz

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitimle ilgili, "Tekrar sağlıkla kavuşacağız ve kaldığımız yerden devam edeceğiz" dedi.

Haber Merkezi DHA
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıklama yaptı.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıklama yaptı.

Bakan Ziya Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sosyal deyince çocukların aklına artık önce mesafe geliyor. 'Uzak' deyince uzaktan eğitim, 'canlı' deyince canlı ders... Ama 'okul' deyince hâlâ sınıf arkadaşları, öğretmenleri ve mutlu oldukları günler geliyor. Tekrar sağlıkla kavuşacağız ve kaldığımız yerden devam edeceğiz" mesajını verdi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan flaş açıklamalar: 500 bin tablet daha dağıtılacak
GÜNDEM
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan flaş açıklamalar: 500 bin tablet daha dağıtılacak

Bakan Ziya Selçuk'tan velilere iş birliği çağrısı
GÜNDEM
Bakan Ziya Selçuk'tan velilere iş birliği çağrısı

MEB'ten resmi açıklama: Anaokulu ve ana sınıfları açılacak mı?
GÜNDEM
MEB'ten resmi açıklama: Anaokulu ve ana sınıfları açılacak mı?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan flaş açıklamalar: 500 bin tablet daha dağıtılacak
GÜNDEM
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan flaş açıklamalar: 500 bin tablet daha dağıtılacak
Abone Ol Google News
En zengini değiliz ama en cömertiz

'En zengini değiliz
ama en cömertiz'

​TBMM Başkanı Şentop parlamento başkanlarına konuştu.
İnsanlar ellemeye korkuyor

İnsanlar ellemeye korkuyor

Sırtında uyuşturucu zehir var ama çoğu balıktan daha lezzetli...
Oruç Reise hava kalkanı

Oruç Reis'e
hava kalkanı

​Türk Hava Kuvvetleri, 737 saatlik uçuş gerçekleştirdi.
Macron koronavirüse yakalandı

Macron koronavirüse yakalandı

​Testi pozitif çıktı, kendisini 7 gün izole edecek.
Dışa bağımlılık bitti

Dışa bağımlılık bitti

Askeri haberleşme sisteminde bor ile yüzde 100 yerliliğe ulaşıldı.

Savunması<br>ortaya çıktı

Savunması
ortaya çıktı

Kayınvalidesini boğmaya kalkıştı "Virüs bulaşmasın diye" dedi.

Muhteşem ikili

Muhteşem ikili

Performanslarıyla sezona damga vurdular.

​Savunma Sanayi Başkanı Demir'den ABD'nin yaptırım kararına ilişkin açıklama.
Arkadaşının boğazını kesti

Arkadaşının boğazını kesti

​Aldığı cep telefonunun parasını ödemediği için yapmış.
Acil serviste dehşet

Acil serviste dehşet

​Olayın ardından hastanede 'beyaz kod' verildi.
Geri adım atmayacağız

Geri adım atmayacağız

​Bakan Çavuşoğlu'ndan ABD'nin yaptırım kararına sert tepki.

Tepki çeken tente

Tepki çeken tente

Fransız tarzındaki tente görenleri şaşırttı.

İki ay içerisinde 92 kişinin canını aldı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.