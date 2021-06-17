Gündem Bakan Soylu 10 bin dolar alan siyasetçinin ismini Başsavcılığa verdi
POLİTİKA

Bakan Soylu 10 bin dolar alan siyasetçinin ismini Başsavcılığa verdi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 10 bin dolar alan siyasetçinin ismini Ankara Başsavcılığı'na verdi. Bakan Soylu, 10 bin dolar alan siyasetçinin milletvekili olmadığını söyledi. Dün konuya ilişkin TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile Soylu, Meclis'te bir araya gelmişti.

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Bakan Soylu 10 bin dolar alan siyasetçinin ismini Başsavcılığa verdi
Bakan Soylu, dün TBMM'de Meclis Başkanı Mustafa Şentop'la bir araya gelmişti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 10 bin dolar alan siyasetçinin ismini Ankara Başsavcılığı'na verdi.

NTV'nin haberine göre, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 10 bin dolar alan siyasetçinin milletvekili olmadığını söyledi.

Şentop'la görüşmüştü

Dün TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile bir görüşme gerçekleştiren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, '10 bin dolar alan siyasetçi'nin kim olduğunu Şentop'a söylediği iddia edilmişti.

Ne olmuştu?

  • İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı bir televizyon programında "Sedat Peker'den 10 bin dolar maaş alan siyasetçi var" demişti.

Bakan Soylu TBMM Başkanı Şentop'a '10 bin dolar alan siyasetçinin ismini söyledi' iddiası
GÜNDEM
Bakan Soylu TBMM Başkanı Şentop'a '10 bin dolar alan siyasetçinin ismini söyledi' iddiası

TBMM Başkanı Şentop İçişleri Bakanı Soylu ile görüştü
GÜNDEM
TBMM Başkanı Şentop İçişleri Bakanı Soylu ile görüştü

TBMM Başkanı Şentop'tan Bakan Soylu'ya '10 bin dolar alan siyasetçi' iddiasıyla ilgili yazı
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TBMM Başkanı Şentop'tan Bakan Soylu'ya '10 bin dolar alan siyasetçi' iddiasıyla ilgili yazı
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