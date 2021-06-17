Bakan Soylu 10 bin dolar alan siyasetçinin ismini Başsavcılığa verdi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 10 bin dolar alan siyasetçinin ismini Ankara Başsavcılığı'na verdi.
NTV'nin haberine göre, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 10 bin dolar alan siyasetçinin milletvekili olmadığını söyledi.
Şentop'la görüşmüştü
Dün TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile bir görüşme gerçekleştiren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, '10 bin dolar alan siyasetçi'nin kim olduğunu Şentop'a söylediği iddia edilmişti.
Ne olmuştu?
- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı bir televizyon programında "Sedat Peker'den 10 bin dolar maaş alan siyasetçi var" demişti.