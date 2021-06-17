Bakan Soylu 10 bin dolar alan siyasetçinin ismini Başsavcılığa verdi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 10 bin dolar alan siyasetçinin ismini Ankara Başsavcılığı'na verdi. Bakan Soylu, 10 bin dolar alan siyasetçinin milletvekili olmadığını söyledi. Dün konuya ilişkin TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile Soylu, Meclis'te bir araya gelmişti.

Haber Merkezi 17 Haziran 2021, 13:01 Son Güncelleme: 17 Haziran 2021, 13:38 Diğer