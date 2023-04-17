Bakan Soylu: 29 Ekim'de ülkenin dağlarında tek bir terörist kalmayacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
Gaziosmanpaşa'da bir lokantada Trabzon Dernekleri Federasyonu Gençlik Kolları Geleneksel Sahuru'na katılan Soylu, Gaziosmanpaşalılara deprem bölgesine yönelik yardımlaşma ve dayanışmaları için teşekkür etti.
Deprem bölgesinde 740 bin çadırda 3 milyon insanın yaşadığını, 2 milyon insana birden iftar verildiğini belirten Soylu, depremzedelere psikososyal destek sağlandığını, LGS ve YKS'ye hazırlanan öğrencilere eğitim desteği verildiğini, spor alanları oluşturulduğunu ve çadırların standartlarının daha da yükseltildiğini söyledi.
Bakan Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dediği gibi kalıcı konutların da bir yıl içinde depremzedelere teslim edileceğini, depremzedeleri asla yalnız bırakmayacaklarını ifade etti.
Soylu, HDP'nin, Türkiye'de demokrasinin istismarını en iyi yapan, PKK'nın uzantısı siyasi parti olduğunu kaydetti.
"29 Ekim 2023'te bu ülkenin dağlarında tek bir terörist kalmayacak"
'Türkiye'nin Kandil'i' denilen Kato Dağı'nın birçok yerine üs bölgeleri yaptıklarını, şimdi Kato'da ve Cudi Dağı'nda bir tek terörist olmadığını, Gabar Dağı'nda ise petrol üretildiğini anlatan Soylu, terörün bitirilmesinde insansız hava araçlarının etkisine dikkati çekti.