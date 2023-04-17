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Bakan Soylu: 29 Ekim'de ülkenin dağlarında tek bir terörist kalmayacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'deki terörist sayısının 86'ya düştüğünü, 29 Ekim 2023'te ülkenin dağlarında tek bir teröristin kalmayacağını söyledi.

11:05 . 17/04/2023 Pazartesi
AA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

Gaziosmanpaşa'da bir lokantada Trabzon Dernekleri Federasyonu Gençlik Kolları Geleneksel Sahuru'na katılan Soylu, Gaziosmanpaşalılara deprem bölgesine yönelik yardımlaşma ve dayanışmaları için teşekkür etti.


Deprem bölgesinde 740 bin çadırda 3 milyon insanın yaşadığını, 2 milyon insana birden iftar verildiğini belirten Soylu, depremzedelere psikososyal destek sağlandığını, LGS ve YKS'ye hazırlanan öğrencilere eğitim desteği verildiğini, spor alanları oluşturulduğunu ve çadırların standartlarının daha da yükseltildiğini söyledi.


Bakan Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dediği gibi kalıcı konutların da bir yıl içinde depremzedelere teslim edileceğini, depremzedeleri asla yalnız bırakmayacaklarını ifade etti.



Türkiye'nin çok sınamalardan geçtiğini, doğal afetlerin yanı sıra Gezi Parkı olayları, 17-25 Aralık, 6-8 Ekim Olayları, 15 Temmuz darbe girişimi gibi dış müdahalelerle de karşılaştığını dile getiren Soylu,
"Türkiye bambaşka bir tabloya doğru evrilmek istendi. Bugün Doğu ve Güneydoğu, huzuru kendi içinde bulmuştur. Bundan kim istifade ediyor? Orada yaşayan kardeşlerimiz. Hiç, hiçbir şeyi, kimse küçümsemesin. Şu Diyarbakır anneleri, ortaya koyduğu iradeyle birlikte HDP'yi kapatmıştır. Anayasa Mahkemesinin yapmadığını o Diyarbakır anneleri yaptı."
dedi.

Soylu, HDP'nin, Türkiye'de demokrasinin istismarını en iyi yapan, PKK'nın uzantısı siyasi parti olduğunu kaydetti.


"29 Ekim 2023'te bu ülkenin dağlarında tek bir terörist kalmayacak"


'Türkiye'nin Kandil'i' denilen Kato Dağı'nın birçok yerine üs bölgeleri yaptıklarını, şimdi Kato'da ve Cudi Dağı'nda bir tek terörist olmadığını, Gabar Dağı'nda ise petrol üretildiğini anlatan Soylu, terörün bitirilmesinde insansız hava araçlarının etkisine dikkati çekti.


Dün 2 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini ve Türkiye'deki terörist sayısının 86'ya düştüğünü söyleyen Soylu,
"Bunu burada yazıyoruz; 29 Ekim 2023'te bu ülkenin dağlarında tek bir terörist kalmayacak."
ifadesini kullandı.

Soylu, Türkiye'de artık başı açık olanın da örtülü olanın da devlette öğretmen, doktor, asker, polis, savcı, hakim, kaymakam, vali ve milletvekili olabildiğine dikkati çekerek,
"Tayyip Erdoğan dünya siyasasını avucunun içi gibi biliyor. Kimin ne oynadığını, kimin ne oyun kurduğunu biliyor. Bugün Türkiye bambaşka bir istikamete gidiyor. Bu sınamalardan kurtuldu Türkiye."
diye konuştu.



İçişleri Bakanı Soylu: Aile yapımıza dokundurmayız
İçişleri Bakanı Soylu: Aile yapımıza dokundurmayız

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'da yaptığı konuşmada aile yapısının önemine işaret etti. "Aile yapımıza dokundurmayız" diyen Bakan Soylu; "Kırmızı çizgilerimiz var. Aile yapımızı ortadan kaldırmanın önünü açmak istiyorlar. Kendilerine sorun. Kendi evlerinden aynı cins evliliği kabul edeceklerse onu bütün milletimize açıklasınlar. Kendi beyannamelerinin içerisinde kendi söylediklerinin içerisinde tüm sapkınlıkları içeren bu milletin diniyle, diyanetiyle, inancıyla, değerleriyle, milliyetiyle, geleneğiyle, göreneğiyle örtüşmeyen bütün önerileri sadece Amerika söylüyor diye sadece Avrupa söylüyor diye bu ülkeye dayatmaya çalışıyorlar. " diyerek aile yapısını bozmaya yönelik yapılan çalışmalara tepki gösterdi.


#Süleyman Soylu
#Terör
#HDP
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