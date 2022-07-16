Bakan Soylu açıkladı: 15 Temmuz Destanı'na hakaret eden iki kişi gözaltına alındı

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Ş.Y. isimli kişi, 15 Temmuz'a senaryo diyerek hakaret ve küfürler savurdu.

Söz konusu iğrenç paylaşımı sansürleyerek Twitter hesabından yayınlayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ş.Y.'nin İzmir'de gözaltına alındığını bildirdi.

Bakan Soylu, "15 Temmuz Destanına küfreden şeref yoksunu alçak, İzmir Polisimiz tarafından gözaltına alındı." ifadelerini kullandı.

İzmir'deki gözaltının ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yeni bir paylaşımda daha bulunarak 15 Temmuz ihanetine direnen vatandaşları ve şehitleri aşağılayan bir kişinin daha Balıkesir'de gözaltına alındığını açıkladı.

Bakan Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “15 Temmuz ihanetine direnen vatandaşlarımızı ve Şehitlerimizi aşağılayan H. S. isimli şahıs Balıkesir Polisimiz tarafından gözaltına alındı. Şahıs hakkında; Halkı kin ve düşmanlığa tahrik Suç ve Suçluyu Övme Terör Örgütü Propagandası Yapma suçlarından işlem yapılacak” ifadelerini kullandı.

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