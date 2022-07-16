Gündem Bakan Soylu Kaçak FETÖcüler ya vatansız ölecekler ya da Türk adaletinin karşısında hesap verecekler
ANKARA

Bakan Soylu: Kaçak FETÖ'cüler ya vatansız ölecekler ya da Türk adaletinin karşısında hesap verecekler

15 Temmuz darbe girişiminin 6'ncı yılında Gölbaşı Özel Harekat Başkanlığı ile Havacılık Dairesi Başkanlığı'nda düzenlenen anma törenine katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu kaçak FETÖ'cüler için "İstedikleri kadar firar etsinler, bu işin sonu bellidir, ya vatansız ölecekler, ya da Türk adaletinin karşısında hesap verecekler." dedi

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Haber Merkezi DHA
Bakan Soylu: Kaçak FETÖcüler ya vatansız ölecekler ya da Türk adaletinin karşısında hesap verecekler
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 15 Temmuz darbi girişiminin 6'ncı yılında Gölbaşı Özel Harekat Başkanlığı ile Havacılık Dairesi Başkanlığı'nda düzenlenen anma törenine katıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terör örgütü FETÖ'ye yönelik operasyonlarla ilgili "Bugüne kadar 334 bin 378 gözaltı yaptık. 101 bin tutuklama, 104 bin de adli kontrol kararı verildi. Halen cezaevlerinde 18 bin 892 tutuklu bulunmaktadır. 23 bin 927 kişi de firaridir. İstedikleri kadar firar etsinler. Bu işin sonu bellidir, ya vatansız ölecekler ya da Türk adaletinin karşısında hesap verecekler" dedi.


İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 15 Temmuz darbe girişiminin 6'ncı yılında Gölbaşı Özel Harekat Başkanlığı ile Havacılık Dairesi Başkanlığı'nda düzenlenen anma törenine katıldı. Törene Soylu'nun yanı sıra Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Ahmet Kendir, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ve Ankara Valisi Vasip Şahin katıldı. Törende konuşan Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde darbecilere geçit verilmediğini belirterek, "Bilge Kağan'dan tutun Osman Gazi'ye, Çelebi Mehmet'ten tutun Abdülhamid Han'a, Çanakkale'de ve Kurtuluş Savaşı'nda bu millete liderlik eden güzel Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal'e kadar, bu aziz milletin bütün zor zamanlarında, kendi evlatlarından bir lider çıkmış ve sorumluluk almıştır. Tıpkı bunun gibi, 15 Temmuz gecesi de Cumhurbaşkanımız, tarihin kendisine verdiği görevi hakkıyla yerine getirmiştir" diye konuştu.

'DÖKÜLEN HİÇBİR DAMLA KAN HEBA OLMAMIŞTIR'

  • İçişleri Bakanı Soylu, 15 Temmuz gecesi Türkiye'nin önemli bir sınavdan geçtiğini belirterek "Elbette ki tarifsiz acılar, yerlerini dolduramayacağımız kayıplar yaşadık. Ama bilesiniz ki hiçbir şehidimizin ve gazimizin fedakarlığı, dökülen hiçbir damla kan, heba olmamıştır, boşa gitmemiştir. Türkiye 15 Temmuz sonrasında büyük bir yenilenme ve arınma dönemine girmiştir. Bu devlet hiçbir noktada acziyet çekmemiştir, vatandaşına sunduğu hiçbir hizmette bir eksiklik veya tıkanma yaşamamıştır. Biz 15 Temmuz'a şaşkınlıkla değil, yeni güvenlik politikalarımızla cevap verdik. Bütün terör örgütlerini tek bir çatı altında görüp, mücadelemizi de buna göre yeniden planladık. Sadece silahlı terörle değil, terörü besleyen tüm unsurlarla, demokrasi ve hukuku Truva Atı gibi kullanan bütün tezgahlara karşı topyekun bir mücadele ortaya koyduk" ifadelerini kaydetti.

'SON FETÖ'CÜYÜ ADALET ÖNÜNE ÇIKARANA KADAR MÜCADELEMİZ BİTMEYECEKTİR'

Bakan Soylu, terör örgütü FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonlara değinerek konuşmasına şöyle devam etti:

"Son FETÖ'cüyü adalet önüne çıkarana kadar mücadelemiz bitmeyecektir. Bugüne kadar 334 bin 378 gözaltı yaptık. 101 bin tutuklama, 104 bin de adli kontrol kararı verildi. Halen cezaevlerinde 18 bin 892 tutuklu bulunmaktadır. 23 bin 927 kişi de firaridir. İstedikleri kadar firar etsinler, bu işin sonu bellidir, ya vatansız ölecekler, ya da Türk adaletinin karşısında hesap verecekler. 15 Temmuz'da şehitlerimiz, gazilerimiz ve bu aziz millet, devletine güç vermiştir. Bizlere güç vermiştir. Allah tüm şehitlerimizden ve gazilerimizden, o gece meydanlara inen, meydanlara inemese de el açıp bu millet için dua eden herkesten, Cenab-ı hak gani gani razı olsun."

Darbe girişimi gecesi yerleşke içerisinde ilk bombanın düştüğü yer olan Havacılık Daire Başkanlığındaki alanı ziyaret eden Bakan Soylu, darbe girişimi esnasında şehit olanların fotoğraflarının yer aldığı alana karanfil bıraktı. Soylu, şehit olan polislerin isimlerini okuyarak yoklama alırken, sahnede yer alan polisler de hep birlikte "Burada" diyerek cevap verdi.

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