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15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

İçişleri Bakanı Soylu: Yemin olsun bir tane bile FETÖ'cü çer çöp bırakmayacağız

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında FETÖ'cü pilotlar tarafından vurulan Özel Harekat Başkanlığı ile Havacılık Daire Başkanlığının bulunduğu Gölbaşı yerleşkesindeki anma törenine sel felaketinin yaşandığı Rize'den yaptığı video bağlantı ile katıldı. Burada yaptığı konuşmada, 15 Temmuz'dan bugüne kadar İçişleri Bakanlığı olarak 135 bin 916 FETÖ operasyonu, 312 bin 121 tane gözaltı yaptıklarını vurgulayan Bakan Soylu, "Yemin olsun ki bu devletin içinde bu ülkenin içinde bir tane bile FETÖ'cü çer çöp bırakmayacağız" dedi.

Haber Merkezi İHA
İçişleri Bakanı Süleyman Soyludan 15 Temmuz açıklaması: Yemin olsun bir tane bile FETÖcü çer çöp bırakmayacağız
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

15 Temmuz hain darbe girişimde savaş uçakları tarafından vurulan ve 2’si sivil 51 şehidin verildiği Özel Harekat Başkanlığı ile Havacılık Daire Başkanlığının bulunduğu Gölbaşı yerleşkesinde anma etkinliği düzenlendi.

Burada şehitler için hazırlanan platformlara kırmızı karanfil bırakıldıktan sonra, şeref defterleri imzalandı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende ayrıca Kur’an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi.

Rize’de yaşanan sel felaketi nedeniyle orada olan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, programa video konferans yöntemi ile katıldı.

"Türkiye bütün bu karanlık ve boş hayalleri yıkmıştır"

İçişleri Bakanı Soylu, video konferans yöntemi ile bağlanarak yaptığı konuşmada, "Her yıl buradan dünyaya, ‘ey dünya biz ayaktayız, biz yıkılmadık ve biz yıkılmayız’ diye haykıralı tam 5 yıl oldu. Şunu da herkesin bilmesini isterim 5 yıl önceki ihaneti yapanların hayali asla bugünkü Türkiye değildi. Onların hayali uyuşturucu tacirlerinin yolgeçen hanı yaptığı, terör örgütlerinin eylemleri ile bu ülkenin yöneticilerini sindirdiği, güney sınırının altına bakamayan, doğu sınırının doğu sınırının doğusuna bakamayan, Ege’de Akdeniz’de bir yüzme mesafesinin uzağına gidemeyen, gençlerini milli ve manevi değerlerinden koparıp atacakları, ahlakına sahip çıkamayan, lideri olmayan, lideri olsa bile, hayalleri oydu ki, o lider Recep Tayyip Erdoğan olmayan bir Türkiye’ydi. Türkiye bütün bu karanlık ve boş hayalleri yıkmıştır. Sadece 15 Temmuz gecesinde değil, 15 Temmuz gecesinden sonraki 5 yılın her gününde yıkmıştır" ifadelerini kullandı.

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"Türkiye 15 Temmuz'dan sonra güvenlik politikalarını yeniledi"

Alanda yer alan şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınlarına seslenen Bakan Soylu şunları kaydetti:

“15 Temmuz’dan sonra Türkiye, sadece darbecilerin tahrip ettiği binalarını değil, pek çok konuda kendini yenilemiştir. Türkiye, güvenlik politikalarını yenilemiştir. Terörle mücadele stratejisini yenilemiştir. Sanayi ve kalkınma stratejisini yenilemiştir. Kendi göbeğini kendisi kesmeyi, yerli ve milli olanla yürümeyi milli bir şuur haline getirmiştir. Türkiye bugün güvenlik meselesini, Azerbaycan’dan Libya’ya kadar geniş düşünen bir ülkedir. Türkiye bugün göçü yönetirken kaçak göçü engelleyen, dünyanın en modern entegre sınır güvenlik sistemlerini inşa eden, dünyanı en önemli uyuşturucu rotalarından biri üzerinde dünyanın en büyük ölçekli uyuşturucu yakalamalarını gerçekleştiren, uyuşturucu ticaretine vurduğu darbelerle hem gencini koruyan, hem de terör örgütlerini susuz bırakan bir ülkedir. Türkiye bugün dünyada yapay zekayla, komut almadan hedefi bulup yok eden dünyadaki ilk hava savunma operasyonunu gerçekleştiren, bunu Libya’da tecrübe eden ülke olarak uluslararası literatüre girmiş, dünyanın en önemli insansız hava aracı üreticilerinden biri olan ülkedir. Türkiye bugün, dünyanın en önemli yazılım üreticisi ülkelerinden, yazılım ihraç eden, savunma sanayi ürünlerini ihraç eden bir ülkedir. Türkiye bugün Akdeniz’de, Karadeniz’de, Ege’de, kendi üretimi olan gemilerle petrol ve doğalgaz arayabilen, buna ait politikaları çekinmeden ortaya koyabilen bir ülkedir. Türkiye bugün 40 yıllık PKK terörünü kararlı ve kesintisiz operasyonlarla, ama en önemlisi milletiyle el ele, Diyarbakır aileleriyle el ele, ülkenin doğusunu kalkındırarak, millete hizmet üreterek, dünyaya yeni turizm alanları kazandırarak, Cudi dağında festival düzenleyip milletiyle halay çekerek yapan, terör örgütünü mağaralarından çıkamaz hale getiren güçlü ve büyük bir ülkedir. Türkiye bugün, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile Cumhur İttifakı ile birlikte hem demokrasisini, hem milli iradenin gücünü, hem de geleceğini bir üst seviyeye taşımış bir ülkedir.”

"Yemin olsun bir tane bile FETÖ’cü çer çöp bırakmayacağız"

15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden tam 5 yıl geçtiğini ve Türkiye’nin hedeflerine emin adımlarla ilerlediğinin altını çizen Bakan Soylu, "Artık önümüzde hedeflerimiz var. 15 Temmuz’daki destandan güç alıp, burada şehadet şerbeti içmiş evlatlarımızdan güç alıp hedeflerimizin peşinden koşmak ve onlara layık olma zamanıdır. En büyük hedefimiz, ekonomik ve güvenlik istikrarımızı, çevremizdeki istikrarsızlığa rağmen devam ettirmek ve tahkim etmek olmalıdır. 15 Temmuz’dan bugüne kadar İçişleri Bakanlığı olarak 135 bin 916 FETÖ operasyonu, 312 bin 121 tane gözaltı yaptık. Yemin olsun ki bu devletin içinde bu ülkenin içinde bir tane bile FETÖ’cü çer çöp bırakmayacağız, ne pahasına olursa olsun bunları son nefesimize kadar takip edeceğiz, şurada şehit verdiğimiz bu pırıl pırıl çocukların hesabını bunlardan tek tek soruyoruz, Allah’a yemin olsun ki sormaya devam edeceğiz. Şunu herkes bilsin. Hiç kimse bu milletin etinden et koparıp, arkasını dönüp rahat rahat gidemez. Ona dünyada da rahat vermeyiz, Cenab-ı Hakk’ın huzurunda da rahat vermeyiz. Hiç kimse endişe etmesin. Yapılan provakasyonlar, yapılan birtakım maksatlı yayınlar, yurtdışından video çekip yalanlarını sıralayan FETÖ’cü, suçlu ağızlar kimsenin moralini bozmasın" açıklamasında bulundu.

15 Temmuz darbe girişimi Times Meydanı'nda anlatıldı
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Times Meydanı'ndaki led ekranlarda, Demokrasi Zaferi ve Türkiye Geçilmez mesajlarına yer verildi.
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Ayrıca, ekranlarda 251 15 Temmuz şehidinin fotoğrafları Kahramanlarımız yazısıyla yer aldı.
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Görüntüler 20 saniye sürüyor.
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Görüntüler Times Meydanı'nda 9 saat boyunca her saatte 30 kez yayınlanıyor.
15 Temmuz darbe girişimi Times Meydanı'nda anlatıldı
ABD'nin New York şehrindeki Times Meydanı'nda bulunan dev dijital ekranda, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi anlatıldı.

"Bu ülkenin 15 Temmuz’dan sonra kötüye giden bir tane güvenlik rakamı yoktur"

15 Temmuz sonrasında gerçekleştirilen operasyonlara da dikkat çeken Bakan Soylu, "Bu ülkenin 15 Temmuz’dan sonra kötüye giden bir tane güvenlik rakamı yoktur. Madde bağlantılı ölümler 941’di, bugün 314’e geriledi. Terör örgütünün yıllık katılımı 5 bin 558’di, geçen yıl 53’e kadar geriledi. Bin 500 kişiyle sadece bir yerde piknik yaparlardı, bugün sınırlarımızın içinde toplam 240 kişiden eksiği var fazlası yok. Hangi güvenlik rakamını alırsanız alın, hiçbiri geri gitmemiştir. Trafik kazalarındaki can kayıpları bile bunlardan sonra yüzde 35 azalmıştır. Evden hırsızlık günlük ortalaması bile yüzde 48 azalmıştır. Çünkü bütün o işlerin başına, bu ülkenin temiz evlatları gelmiştir" şeklinde konuştu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu alçaklığın hesabını sormaya devam edeceğiz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla millete sesleniş konuşması yaptı. Erdoğan konuşmasında, FETÖ'cülerin ülkeye yaptığı ihaneti asla unutmayacağını vurgulayarak, 'Bu alçaklığın hesabını, yakaladığımız, tespit ettiğimiz tüm hainlerden sorduk, sormaya da devam edeceğiz.' dedi.

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