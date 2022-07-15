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ANKARA

Bakan Soylu: 15 Temmuz Destanına küfreden alçak gözaltında

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda 15 Temmuz Destanına küfreden Ş.Y. isimli kişinin gözaltına alındığını bildirdi. Bakan Soylu, "Şeref yoksunu alçak, İzmir polisimiz tarafından gözaltına alındı." ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Bakan Soylu: 15 Temmuz Destanına küfreden alçak gözaltında
​İçişleri Bakanı Süleyman Soylu.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Ş.Y. isimli kişi, 15 Temmuz'a senaryo diyerek hakaret ve küfürler savurdu.

GÖZALTINA ALINDI

Söz konusu iğrenç paylaşımı sansürleyerek Twitter hesabından yayınlayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ş.Y.'nin İzmir'de gözaltına alındığını bildirdi.

Bakan Soylu, "15 Temmuz Destanına küfreden şeref yoksunu alçak, İzmir Polisimiz tarafından gözaltına alındı." ifadelerini kullandı.

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