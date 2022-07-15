Bakan Soylu: 15 Temmuz Destanına küfreden alçak gözaltında

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Ş.Y. isimli kişi, 15 Temmuz'a senaryo diyerek hakaret ve küfürler savurdu.
GÖZALTINA ALINDI
Söz konusu iğrenç paylaşımı sansürleyerek Twitter hesabından yayınlayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ş.Y.'nin İzmir'de gözaltına alındığını bildirdi.
Bakan Soylu, "15 Temmuz Destanına küfreden şeref yoksunu alçak, İzmir Polisimiz tarafından gözaltına alındı." ifadelerini kullandı.
15 Temmuz Destanına küfreden şeref yoksunu alçak, İzmir Polisimiz tarafından gözaltına alındı pic.twitter.com/zpxMXXq8PT
15 Temmuz Destanına küfreden şeref yoksunu alçak, İzmir Polisimiz tarafından gözaltına alındı pic.twitter.com/zpxMXXq8PT— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) July 15, 2022