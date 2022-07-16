15 Temmuz’da yedi mermi ile gazi olan Tümgeneral Ala gözyaşlarını tutamadı

15 Temmuz’da vücuduna 7 mermi isabet etmesi sonucu gazi olan Tümgeneral Ala, o gece yaşadıklarını hatırlayınca gözyaşlarını tutamadı

Türkiye genelinde olduğu gibi Erzincan’da da 15 Temmuz hain darbe girişiminin 6’ncı yıl dönümünde program düzenlendi.

81 il de aynı anda başlayan sancak koşusunda milli sporcuların Vali Mehmet Makas’a Türk bayrağını teslimi ile başlayan programda, ellerinde Türk bayraklarıyla meydana gelen vatandaşlar hem şehitleri andı, hem de hainlere lanet okudu.

Duaların edildiği, Kur’an-ı Kerim’in okunduğu meydanda yüzlerce kişi ellerinde Türk bayraklarıyla darbe girişimini lanetleyerek şehitleri andı.

Ayasofya Camii ekibi ilahi dinletisi, mehteran gösterisi, kahramanlık türküleri ve şiirlerinin söylendiği etkinlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın halka seslenişi dev ekranda vatandaşlara izletildi.

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GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Protokol konuşmaları esnasında konuşmasını yapmak için kürsüye çıkan 15 Temmuz gazisi 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Davut Ala gözyaşlarına hâkim olamadı. Vatandaşların alkışlarla destek verdiği paşa hain darbe girişiminde 7 yerinden yaralanmış ve 10 gün boyunca yoğun bakımda kalmıştı. Tümgeneral Davut Ala gözyaşları içerisinde “Gerekirse bu vatana canımı feda ederim” dedi.

Ala hitabında, “Bu konuşmamı bir general veya garnizon komutanı olarak değil, sizin aranızdan çıkmış bir Anadolu çocuğu, gazi bir Türk vatandaşı olarak müsaadenizle yapıyorum. Şehitlik ve gazilik nasip işidir. 15 Temmuz’da şehit edilen 251 şehidimiz ve 2 bin 196 gazimizin her birinin inanın kendi başına bu millete ilham verecek anıları vardır. O akşam hiç kimseden emir almadan, sonunu düşünmeden yardan ve serden vazgeçerek naçizane ben de bu anılarda yer aldım. 15 Temmuz belki ilk bakıldığında yalnızca aziz milletimize ve devletimize kaşı yapılan bir hareket olarak gözükebilir. Ancak dikkatli izlenildiğinde anlaşılacaktır ki ümidini Türkiye’ye bağlamış, gönlü ve gözü Türkiye ile beraber olan dünyada ki tüm dostlarımıza ve kardeşlerimize de karşı yapılmış bir darbe girişimidir. Ben canımı bu vatana vermeye her zaman hazırım” diye konuştu.

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FOTOĞRAF 13 Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğünün iş birliğiyle 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü temasıyla giydirilen ve bu yılki ilk seferi için Ankara'dan hareket eden yüksek hızlı tren (YHT), Kadıköy'deki YHT Garı'na ulaştı. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni'nin üzerinde \"Ay yıldız uğruna... Türkiye aşkına\" ifadelerine yer verildi. Dış giydirmesi yapılan YHT seti, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü görselleriyle Ankara-İstanbul-Konya arasında 2 ay boyunca hizmet verecek. Toplam 411 kişilik kapasiteye sahip CAF YHT seti, bu süre boyunca 56 bin kilometrelik yol katedecek, yaklaşık 60 bin yolcu taşınacak. 'Ay yıldız uğruna Türkiye aşkına': 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni İstanbul'a geldi 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni, İstanbul'a geldi. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni'nin üzerinde "Ay yıldız uğruna... Türkiye aşkına" ifadelerine yer verildi.

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FOTOĞRAF 7 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve 15 Temmuz hain darbe girişiminin 6. yıl dönümü kapsamında Saraçhane Meydanı'ndaki anma programına katıldı.<br>Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında öğrencilere KYK borçları ile ilgili müjdeli haberi verdi. \"Son zamanlarda Bay Kemal çıkmış üniversiteli gençlerimizi KYK ile ilgili onların aldığı burslarla ilgili konuşuyor. Onlara faiz yükü bindiriyormuşuz.\" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan \"Faizin en büyük düşmanı biziz.\" ifadelerini kullandı. <br><br> KABİNE SONRASI AÇIKLANACAK​<br><br>Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"Allah nasip ederse bu konuyla ilgili açıklamayı ilk kabine toplantımız sonrası yapacağız. Biz gençlerimizi faize kurban etmeyiz.\" diye konuştu. \"ÇALIŞMAMIZI YAPIYORUZ\"<br>​Gençlerin enflasyona da kurban edilmeyeceğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:<br>\"​Biz çalışmamızı yapıyoruz ve kabine toplantımızdan sonra da gerekli açıklamayı yapacağız. Milletimizin sıkıntılarını da, ülkemizin imanlarını da en iyi biz biliyoruz.<br><br><br> Göreve geldiğimizde öğrencilerin aldığı burs 45 liracıktı.<br><br> Harcı kaldıran kimdi? Biz kaldırdık. Şu an harç diye bir şey kalmadı.\" Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KYK müjdesi: Çalışmamızı yapıyoruz gençleri faize kurban etmeyiz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Saraçhane'de düzenlenen 15 Temmuz Anma Programı'nda öğrencilere müjde verdi. KYK borçlarına uygulanan faizle ilgili çalışmanın yapıldığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ya faizin en büyük düşmanı biziz. Allah nasip ederse bu konuyla ilgili açıklamayı ilk kabine toplantımız sonrası yapacağız. Biz gençlerimizi faize kurban etmeyiz." dedi. BiP'te paylaş

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FOTOĞRAF 21 Bugün Saraçhane'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı gerçekleşiyor. Programda konuşma yapan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, \" Vatanını ve milletini müdafa eden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Türk milleti gazi bir millettir. 'Ölürsem şehit, kalırsam gaziyim' diyen soylu iradeyi teslim alacak güce henüz dünya üzerinde tesadüf edilmemiştir. Nice ateş çemberleri yarılarak bugünlere ulaşılmıştır. Tam 6 yıl evvel Türkiye işgal edilecekti. Az kalsın emek emek bugünlere gelen Türkiye Cumhuriyeti tarih sahnesinden silinip gidecekti. Milli birlik ruhu FETÖ'yu durdurmuştur. Özlemini çektiğimiz kardeşlik duygusu ayağa kalkarak, helikopterlerin önü perdelenmiştir. FETÖ Türkiye tuzak kurmuştur. 'Vatanı koruyoruz' bahanesiyle ihanet etmenin alt yapısını oluşturmuş. Müdahale için uygun zamanı kollamıştır.\" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programında ilgiyle karşılandı. Erdoğan,\" Toplumların tarihlerinde asırlar boyu unutulmayacak, nesiller boyu destan gibi anlatılacak dönüm noktaları vardır. Milletimiz 15 Temmuz'da akşam güneş batarken başlayan darbe girişimini sabah güneşin doğuşuyla birlikte akamete uğratarak böyle bir destan yazmıştır. Bu millet bu tür destanları yazdı, Allah'ın izniyle yine yazar. 2 asırdır ayağa kalkmak istediği dönemde milleti savaş, bozgunculuk, darbe, vesayet, terör, siyasi istikrarsızlık, ekonomik kriz, sosyal çatışmayla dizleri üzerine çökertenler hamdolsun bu defa yine başaramadılar.\" dedi. Programa on binlerce vatandaş akın etti. On binler Saraçhane'de: Darbeye karşı tek yürek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye'nin, Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminden büyük bir destanla kurtuluşunun 6. yıl dönümü kapsamında Saraçhane Meydanı'nda düzenlenen anma programına katıldı. BiP'te paylaş

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