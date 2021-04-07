Bakan Soylu açıkladı: Kimliklere e-imza geliyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Biyometrik Veri Yönetimi Sistemi Tanıtım Toplantısı'na katıldı.

"TÜBİTAK'la çalışıyoruz." diyen Bakan Soylu, "E-imza'yı da inşallah yakın zamanda Türkiye Cumhuriyeti kimlik cüzdanlarının içine koymuş olacağız. Vatandaşımız notere gittiğinde bilgileri çıkacak, bankalar, tapu kadastro dahil olmak üzere onların da iş yükü azalmış olacak. Burada söylemediklerim var. Yani sınırlarda neler yaptığımız..." diye konuştu.

YÜZDE YÜZ YERLİ YAZILIM

Bakan Soylu, açıklamasına şöyle devam etti:

''Bizim birimlerimizin yaptığı analiz programları dünyada eşi ve benzeri olmayan programlardır. Bir çok yakalamamızı bu analiz programları sayesinde yapıyoruz. Ulusal veri sözlüğü projesini de sürdürüyoruz. İki fazı tamamlandı. Biyometrik veri tarih boyunca kullandığımız bir veri türüdür. Günümüzde bazı soyadlar da bu kayıtlardan gelir. Biyometrik veri kişinin bir parçasıdır, korunması da kişinin bizzat kendisinin korunması anlamındadır. Yüzde yüz yerli alt ve üst yazılımını kendimiz yaptık! Kovid-19 salgını bundan sonra yüz tanıma, ses tanıma gibi temassız verilere olan talebi de doğal olarak başka bir evreye getirecektir.''

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