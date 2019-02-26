Gündem DHKP-Cnin Türkiye sorumlusu İstanbulda sığınakta yakalandı
POLİTİKA

İçişleri Bakanı Soylu açıkladı: DHKP-C'nin Türkiye sorumlusu İstanbul'da sığınakta yakalandı

DHKP-C'nin Türkiye sorumlusu İstanbul'da sığınakta yakalandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İstanbul’da emniyetimiz, DHKP-C Türkiye sorumlusu dahil, biri yeşil listeden, ikisi gri listeden, 7 teröristi sığınakta ele geçirdi" dedi.

Haber Merkezi AA
İstanbul'da polis ekipleri, terör örgütüne yönelik operasyon düzenledi.
İstanbul'da polis ekipleri, terör örgütüne yönelik operasyon düzenledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gaziosmanpaşa'da katıldığı bir etkinlikte yaptığı konuşmada, memleket meseleleriyle ilgili çalışmaları aralıksız yürüttüklerini söyledi.

  • İstanbul'da sabah saatlerinde terör örgütü DHKP/C'ye yönelik terör operasyonu gerçekleştirildiğini açıklayan Soylu, "Bugün sabaha karşı İstanbul'da polisimiz, emniyetimiz ülkemiz için çok önemli bir operasyon gerçekleştirdi ve bu operasyonda çok önemli kişiler yakaladık. Terörle mücadelemiz, hız kesmeden devam etmektedir ve devam edecektir" diye konuştu.

Bakan Soylu, "Bu konuda gerek ülkemizin içerisinde, gerek ülkemizin sınırlarında, ülkemizin huzurunu, ülkemizin birliğini, beraberliğini, kardeşliğini bozmaya yeltenen bütün unsurlarla kararlı şekilde mücadele ediyoruz, etmeye de devam edeceğiz. Bütün terör örgütleri var; PKK/PYD, DEAŞ, DHKP/C, FETÖ... Milletimizin bize verdiği bu emanete halel getirmeden, kıymetli Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, koordinasyonunda, talimatlarıyla bunları gerçekleştiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu'nun açıkladığı operasyonun görüntüleri.

DHKP/C'nin kırsal yapılanmasını, Türkiye'de tamamen çökerttik

Operasyonlarda aranan teröristlerin yakalandığını aktaran Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

  • "Milletimize musallat olan bir terör örgütü var, DHKP/C. DHKP/C'nin kırsal yapılanmasını, Türkiye'de tamamen çökerttik. Kırsal yapılanmalarında, bir tek kişi kalmış değil. Özellikle Tunceli ve çevresinde yaptığımız operasyonlarla uzun yıllardan beri orada vatandaşlarımıza korku salan, orada huzursuzluk ortaya koymaya çalışanları bitirmiştik. İstanbul'da da önemli operasyonlar yapılmıştı. Şimdi İstanbul'da emniyetimiz hakikaten çok başarılı bir operasyon yaptı. Bu sabah saat 03.00'e karşı DHKP/C'nin Türkiye sorumlusu dahil olmak üzere, bir yeşil listeden, iki gri listeden, terörden arananlar listesinden, toplam 7 aranan teröristi bir sığınakta ele geçirdik."

İçişleri Bakanı Soylu, terör ve istihbarat birimleri başta olmak üzere, İstanbul Valisi, Emniyet Müdürü ve teşkilatını başarılı operasyon için tebrik ederek, "Allah ayaklarına taş değdirmesin" dedi.

Bakan Soylu'nun açıkladığı terör operasyonu görüntüleri
OYNAT 01:02
Bakan Soylu'nun açıkladığı terör operasyonu görüntüleri
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yaptığı açıklamada, 'İstanbul'da emniyetimiz, bu sabaha karşı DHKP/C Türkiye sorumlusu başta olmak üzere, biri yeşil listede, ikisi gri listede yer alan toplam 7 teröristi sığınakta ele geçirdi' dedi. Soylu'nun bahsettiği operasyon Şişli Okmeydanı Mahmut Şevketpaşa Mahallesi Mektep Sokak'ta bulunan İdil Kültür Merkezi'ne düzenlendi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri saat 02.30 sıralarında özel harekat ekiplerinin de desteğiyle baskın yaptı.

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