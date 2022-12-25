Gündem Bakan Soylu açıkladı Ülkeye giriş yapan TIRda uyuşturucu ele geçirildi
POLİTİKA

Bakan Soylu açıkladı: Ülkeye giriş yapan TIR'da uyuşturucu ele geçirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uzun süreli takip sonucunda ülkeye giriş yapan TIR'da uyuşturucu madde ele geçirildiğini duyurdu.

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Haber Merkezi DHA
Bakan Soylu açıkladı: Ülkeye giriş yapan TIRda uyuşturucu ele geçirildi
Edirne

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan uzun süreli takip sonucunda Türkiye'ye giriş yapan TIR'da uyuşturucu madde ele geçirildiğini açıkladı.

"Kökünü Kurutana kadar devam"

Bakan Soylu "Kökünü Kurutana kadar mücadeleye devam! Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uzun süreli takip sonucunda ülkeye giriş yapan TIR'da; 35 kg kokain, 2 kg metamfetamin, 460 kg ecstasy, 760 gr reçine esrar, 9 tüp likit esrar ele geçirildi. Kahraman Jandarma'mıza tebrikler" açıklamasında bulundu.

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