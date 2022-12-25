Bakan Soylu açıkladı: Ülkeye giriş yapan TIR'da uyuşturucu ele geçirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan uzun süreli takip sonucunda Türkiye'ye giriş yapan TIR'da uyuşturucu madde ele geçirildiğini açıkladı.
"Kökünü Kurutana kadar devam"
Bakan Soylu "Kökünü Kurutana kadar mücadeleye devam! Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uzun süreli takip sonucunda ülkeye giriş yapan TIR'da; 35 kg kokain, 2 kg metamfetamin, 460 kg ecstasy, 760 gr reçine esrar, 9 tüp likit esrar ele geçirildi. Kahraman Jandarma'mıza tebrikler" açıklamasında bulundu.
Kökünü Kurutana kadar mücadeleye devam❗
Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uzun süreli takip sonucunda ülkeye giriş yapan tırda;
-35 kg KOKAİN
-2 kg METAMFETAMİN
-460 kg ECSTASY
-760 gr REÇİNE ESRAR
-9 tüp LİKİT ESRAR
ELE GEÇİRİLDİ.
Kahraman @Jandarma'mıza tebrikler👏 pic.twitter.com/p2FYmrS3Fs
Kökünü Kurutana kadar mücadeleye devam❗