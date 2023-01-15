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POLİTİKA

Bakan Soylu: Bayraktar İHA dünyanın önünde selam durduğu oyun değiştirici bir mucize

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İnsansız hava araçları (İHA) Türkiye'nin terörle mücadele tarihini değiştirdi. Hele Bayraktar İHA, dünyanın önünde selam durduğu oyun değiştirici bir mucizedir. Saldıranlar, ya ajandır, ya haindir, ya embesildir" dedi.

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Haber Merkezi DHA
Bakan Soylu: Bayraktar İHA dünyanın önünde selam durduğu oyun değiştirici bir mucize
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İnsansız hava araçları Türkiye'nin terörle mücadele tarihini değiştirdi. Hele Bayraktar İHA, dünyanın önünde selam durduğu oyun değiştirici bir mucizedir. Saldıranlar, ya ajandır, ya haindir, ya embesildir... Ordumuza kimyasal silah iftirası atan bir kişiye 'Geçmiş olsun' diyebilen, bu sıfatların hepsini üzerinde taşır. Amerika'nın çocukları, çaresiz zübükler" ifadelerini kullandı.

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