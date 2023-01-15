Bakan Soylu: Bayraktar İHA dünyanın önünde selam durduğu oyun değiştirici bir mucize

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İnsansız hava araçları Türkiye'nin terörle mücadele tarihini değiştirdi. Hele Bayraktar İHA, dünyanın önünde selam durduğu oyun değiştirici bir mucizedir. Saldıranlar, ya ajandır, ya haindir, ya embesildir... Ordumuza kimyasal silah iftirası atan bir kişiye 'Geçmiş olsun' diyebilen, bu sıfatların hepsini üzerinde taşır. Amerika'nın çocukları, çaresiz zübükler" ifadelerini kullandı.

İnsansız hava araçları Türkiye’nin terörle mücadele tarihini değiştirdi.



Hele Bayraktar İHA, dünyanın önünde selam durduğu oyun değiştirici bir mucizedir.



Saldıranlar,

Ya ajandır,

Ya haindir,

Ya embesildir...



+ — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) January 15, 2023

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