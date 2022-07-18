Gündem Bakan Soylu bayram tatilinde trafik bilançosunu açıkladı
ANKARA

Bakan Soylu bayram tatilinde trafik bilançosunu açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kurban Bayramında yaşanan trafik kazalarına ilişkin "7-18 Temmuz tarihleri arası bayram tatilinde, ülke genelinde 53 ölümlü trafik kazasında 67 can kaybı yaşandı" açıklamasında bulundu. Soylu, son yıldaki bayramlara oranla ölümlü kazaların azaldığına işaret etti.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Bakan Soylu bayram tatilinde trafik bilançosunu açıkladı
Arşiv

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kurban Bayramında yaşanan trafik kazalarına ilişkin açıklamada bulundu.

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

  • "7-18 Temmuz tarihleri arası bayram tatilinde, ülke genelinde 53 ölümlü trafik kazasında 67 can kaybı yaşandı. Son 10 yılda 9-10 günlük bayramlara oranla;
  • Ölümlü kaza %-𝟱𝟲
  • Can kaybı %-𝟱𝟰
  • Yaralı %-𝟮𝟰
  • Kaza %-𝟭𝟳
  • 𝗔𝗭𝗔𝗟𝗗𝗜"

Taksim'de ticari taksilere denetim: Trafikten men edildiler
GÜNDEM
Taksim'de ticari taksilere denetim: Trafikten men edildiler

Saldırı hazırlığındaydı: 'Azat Kendal' kod adlı terörist etkisiz hale getirildi
GÜNDEM
Saldırı hazırlığındaydı: 'Azat Kendal' kod adlı terörist etkisiz hale getirildi

Zelenskiy kritik isimleri görevden aldı
DÜNYA
Zelenskiy kritik isimleri görevden aldı
Pilot yuvasında zorlu eğitim

Pilot yuvasında zorlu eğitim

​Geleceğin 'Anadolu Kartalları' böyle yetişiyor.
Sadece geceleri harekete geçiyor

Sadece geceleri harekete geçiyor

Böyle olur ​Karadenizli mucidin icadı: Herkes yaptırmak istiyor.
Koronavirüs belirtileri güncellendi: En sık görülen semptomlar

​DSÖ salgın ilan etti: Aşısı ve özel tedavisi yok.

​Bakan Soylu duyurdu: Turuncu kategorideki 'Azat Kendal' kod adlı PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

​Mahkemenin kararlarına en çok Türkiye uyuyor.

​Almanya'da koronavirüs yeniden hortladı.

​Milyonlarca gencin gözü kulağı bugünkü Kabine Toplantısı'nda.

​Üst düzey isimlerin adına kullanıyor.

​Yüzbinlerce öğrenci merakla bekliyordu: ​Tercih tarihleri belli oldu.

​Türkiye'nin 4. sondaj gemisi “Abdülhamid Han” yola çıkıyor.

​Arap muhataplarından Biden'a mesafeli karşılama.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.