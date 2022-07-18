Bakan Soylu bayram tatilinde trafik bilançosunu açıkladı

Van Gölü sahillerinde jandarmadan atlı birliklerle denetim

Van'da görevli jandarma atlı birliği, Van Gölü sahillerinde sıkı denetim yapıyor. Plajlar ile mesire alanlarının yanı sıra motorize ekiplerin giremediği noktalarda da devriye atan atlı birlik, özellikle çocuklar ile İranlı turistlerin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.



