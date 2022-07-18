Bakan Soylu bayram tatilinde trafik bilançosunu açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kurban Bayramında yaşanan trafik kazalarına ilişkin açıklamada bulundu.
Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
- "7-18 Temmuz tarihleri arası bayram tatilinde, ülke genelinde 53 ölümlü trafik kazasında 67 can kaybı yaşandı. Son 10 yılda 9-10 günlük bayramlara oranla;
- Ölümlü kaza %-𝟱𝟲
- Can kaybı %-𝟱𝟰
- Yaralı %-𝟮𝟰
- Kaza %-𝟭𝟳
- 𝗔𝗭𝗔𝗟𝗗𝗜"
7-18 Temmuz tarihleri arası bayram tatilinde,
ülke genelinde
53 ölümlü trafik kazasında
67 can kaybı yaşandı.
Son 10 yılda 9-10 günlük bayramlara oranla;
Ölümlü kaza %-𝟱𝟲
Can kaybı %-𝟱𝟰
Yaralı %-𝟮𝟰
Kaza %-𝟭𝟳
𝗔𝗭𝗔𝗟𝗗𝗜
Hedefimiz
TRAFİKTE 𝗦𝗜𝗙𝗜𝗥 𝗖𝗔𝗡 𝗞𝗔𝗬𝗕𝗜
7-18 Temmuz tarihleri arası bayram tatilinde,