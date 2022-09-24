Bakan Soylu: Benim Amerika'da bir tane malım var o da FETÖ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Ortahisar İlçe Başkanlığı binasının açılışında, AK Parti iktidarı döneminde yapılan hizmetleri anlatarak, millete hizmet için gece gündüz çalışmaya devam ettiklerini söyledi.

Nereden gelirse gelsin ülkeye oyun kurmaya çalışanlara imkan vermediklerini belirten Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a her zaman destek veren millete teşekkür etti.

Soylu, terörle mücadeleye içeride ve dışarıda ilgili kurumlarca devam edildiğini, milletin ortaya koyduğu iradenin bugünün sonucunu oluşturduğunu aktardı.

Eren Bülbül ve Astsubay Ferhat Gedik'in teröristler tarafından şehit edildiği günü, bugün gibi hatırladığını belirten Soylu, şöyle devam etti:

"Giresun'dan Trabzon'a kadar, Gümüşhane'ye kadar teröristler sanki her an gelecekmiş gibi huzursuzluk ve tedirginlik oluşturmaya çalıştılar. Buradan size tekmil veriyorum, tekmilim şudur, Karadeniz bugün bir tek terörist yok ve tertemiz Allah'ın izniyle. Tekmilimiz şudur, Türkiye'nin en zor terörle mücadele coğrafyası olan Mersin'den Hatay'a, Antep'ten Maraş'a, Amanoslar'dan Adıyaman'a olan... Amanoslar'da Allah'a hamdolsun bir tek terörist yok, Amanoslar tertemiz."

Erzurum, Bingöl, Muş, Elazığ, Kars Çemçe-Madur, Tendürek Dağı'nın da ter temiz olduğunu dile getiren Soylu, "Yine size tekmil veriyorum, Allah izin verecek, Cumhuriyet'in birinci asrında yani Cumhuriyet'in 100. yılında, 29 Ekim 2023'te Allah'ın izniyle Cudi tertemiz olacak, Gabar tertemiz olacak ve bu ülkede bir tek terörist kalmayacak." dedi.

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Soylu, Türkiye'nin terörle mücadelesini anlatarak, savunma sanayisinde son yıllarda yaşanan gelişmelerin bu mücadeledeki önemine dikkati çekti.

Soylu, "Bugün talimat alan bir Türkiye yok. Ana muhalefetin, 6'lı masanın ve o ittifakın karıştırdığı bu. Bugün dünya politikasında, dünya siyasetinde etkisini ortaya koyan, sözünü ortaya koyan bir Türkiye var." dedi.

"Benim Amerika'da bir tane malım var, o da FETÖ"

Bakan Soylu, konuşmasına şöyle devam etti:

"Eğer bugün Arnavutluk'ta FETÖ okulları kapatılıyorsa, dünyanın birçok ülkesinde FETÖ okulları kapatılıyorsa, Türkiye'den FETÖ silinip atılmışsa elbette ki bu konudaki hassasiyetimiz sonuna kadar devam edecek, hiç kimseye bir fırsat vermeyeceğiz. Neymiş? Amerika'ya gidecekmişim de iki defa beni 'istenmeyen adam' ilan etmiş Amerika. Üst üste iki defa. Neymiş? Amerika'da mallarım varmış da onlara da el koyacakmış. Benim Amerika'da bir tane malım var, o da FETÖ."

GÜNDEM Bakan Soylu: Yardımları götürmeye yetişemiyoruz

Coğrafyadaki huzurun önemine işaret eden Soylu, "Sadece Diyarbakır'ın huzuru bize yetmiyor, sadece Mardin'in huzuru bize yetmiyor, Cizre'nin huzuru bize yetmiyor. Ne zaman biz Bağdat'ı huzurlu hale getirirsek, ne zaman Şam'ı huzurlu hale getirirsek, ne zaman Filistin'den Yemen'e kadar bütün coğrafyayı huzurlu hale getirirsek işte o zaman bu Anadolu'nun hakkını vermiş oluruz. 2023'ün tarifi budur, 2053'ün tarifi budur, 2071'in tarifi budur. Biz buna inandık." diye konuştu.

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Soylu, Cumhur İttifakı'nın bir siyasal iktidarı yönetmek için kurulmadığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Cumhur İttifakı'nın tarifi bugüne sığmaz. Cumhur İttifakı'nın tarifi Hoca Ahmet Yesevilerden İmam-ı Gazzali'ye kadar, Cumhur İttifakı'nın tarifi Hacı Bektaş-ı Veli'den Hacı Bayram'a kadar, Cumhur İttifakı'nın tarifi Veysel Karani'den bu coğrafyaya gelmiş Eyüp Sultan Hazretleri'ne kadar, Piri Reis'e kadar. Cumhur İttifakı'nın tarihi Selçuklu'dur. Cumhur İttifakı'nın tarihi Osmanlı'dır, bizim medeniyetimizdir, inancımızdır, kardeşliğimizdir. Tayyip Erdoğan ile Devlet Bahçeli öyle bir şeyin altına imza attılar ki bu iktidardan daha çok, gelecek nesillere bu coğrafyayı ve dünyayı idare edecek önemli bir mirası bırakıyorlar. Buna inancınız tam olsun."

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"Biz geleceğimizi Amerika'da, Avrupa'da aramıyoruz." ifadesini kullanan Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz geleceğimizi Anadolu coğrafyasının gücünde, kuvvetinde, kudretinde, imanında, seciyesinde, ahlakında, birliğinde ve beraberliğinde arıyoruz. Bu sırat-ı müstakimdir, bundan ayrılmayın. 2023 Türkiye'nin bağımsızlıdır, özgürlüğüdür. 2023'ten sonra Cumhuriyet'in ikinci asrına bu birliktelik büyük bir damga vuracak. Bizi her yerden bekliyorlar, bir kardeşiniz olarak söylüyorum, bize her yerden dua ediyorlar, ümit ediyorlar."

Türkiye'de Cumhur İttifakı'nın yapacağı çok iş olduğunu anlatan Soylu, "Bu büyük milletin, asil milletin yapacağı çok iş var. Bu ülkede AK Parti'nin yapacağı çok iş var. Türkiye'nin dünyada yapacağı çok iş var. Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı çok iş var. Allah bizi size mahcup etmesin." dedi.