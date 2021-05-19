Gündem Bakan Soylu Bırakın bu ülkeye ihanet etmeyi işimi yapamadığımı düşündüğüm koltukta kalan namussuzdur
POLİTİKA

Bakan Soylu: Bırakın bu ülkeye ihanet etmeyi işimi yapamadığımı düşündüğüm koltukta kalan namussuzdur

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu TRT Haber'de katıldığı canlı yayında gündemdeki iddialara ilişkin konuştu. Soylu "Bırakın bu ülkeye ihanet etmeyi, işimi yapamadığımı düşündüğüm an bir dakika koltukta kalan namussuzdur. Bu kadar basit. Bu ülke büyük ülke. İşimi yapamadım, 1 saniye kalan namussuzdur" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bakan Soylu: Bırakın bu ülkeye ihanet etmeyi işimi yapamadığımı düşündüğüm koltukta kalan namussuzdur
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Uyuşturucuyla mücadele konusunda bilgiler paylaşan Soylu şu ifadeleri kullandı:

Bataklık operasyonu içerisinde biraz önce resmi çıkanlar da var. Şimdi Kılıçdaroğlu diyor ki, 'Kolombiya'dan şu kirli bilgi rotasını getirir misiniz' diyor.

Bakan Soylu tarafından yayınlanan fotoğraf.
Bakan Soylu tarafından yayınlanan fotoğraf.

Bunun nasıl büyük bir baron olduğunu anlatırsam herkesin aklı şaşar. 'Kolombiya'dan Türkiye'ye gelen' dedi Kılıçdaroğlu? Bunu kim söylemiş FETÖ firarisi söylemiş. FETÖ firarisi Sait Sefa.

İçişleri Bakanı Soylu: Bataklık operasyonu içerisinde FETÖ var ve buna ulaştık
GÜNDEM
İçişleri Bakanı Soylu: Bataklık operasyonu içerisinde FETÖ var ve buna ulaştık

Bırakın bu ülkeye ihanet etmeyi, işimi yapamadığımı düşündüğüm an bir dakika koltukta kalan namussuzdur. Bu kadar basit. Bu ülke büyük ülke. İşimi yapamadım, bir saniye kalan namussuzdur.


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