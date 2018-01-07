İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sınır karakolunu ziyaret etti Bakan Soylu: Bunlar yeni mi, çok güzel olmuş İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Türkiye-İran sınırında bulunan hudut karakolunu ziyaret etti. Bakan Soylu, ziyaret sırasında kendisine eşlik eden Orgeneral Çetin'e üzerindeki üniformayı göstererek, "Bunlar yeni mi?" diye sordu. Orgeneral Çetin de, "Evet, bakanım" yanıtını verdi.

Haber Merkezi 07 Ocak 2018, 15:15 Son Güncelleme: 07 Ocak 2018, 15:21 AA