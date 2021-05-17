Gündem Bakan Soylu büyük bir başarıya imza atıldı deyip duyurdu 1,5 tonun üzerinde esrar ele geçirildi
POLİTİKA

Bakan Soylu 'büyük bir başarıya imza atıldı' deyip duyurdu: 1,5 tonun üzerinde esrar ele geçirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Sahil Güvenlik, Emniyet; Narkotik-Havacılık İHA-Özel Harekat birimlerimizce, Suriye açıklarında, uluslararası sularda büyük bir başarıya imza atıldı. Müdahale edilen gemide 1,5 tonun üzerinde esrar ele geçirildi" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bakan Soylu büyük bir başarıya imza atıldı deyip duyurdu: 1,5 tonun üzerinde esrar ele geçirildi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Sahil Güvenlik, Emniyet; Narkotik-Havacılık İHA-Özel Harekat birimlerimizce, Suriye açıklarında, uluslararası sularda büyük bir başarıya imza atıldı. Müdahale edilen gemide 1,5 tonun üzerinde esrar ele geçirildi" dedi.

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Büyük bir başarıya imza atıldı

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