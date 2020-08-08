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Gündem Bakan Soylu Çeşme mafyası haberine sert çıktı
POLİTİKA

Bakan Soylu ‘Çeşme mafyası’ haberine sert çıktı

Bir haber sitesinin köşe yazarı, son günlerde bazı mekanların koronavirüs tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle kapatılmasıyla gündeme gelen Çeşme'yle ilgili yazı kaleme aldı. "Alaçatı mafyaya nasıl teslim oldu?" başlıklı köşe yazısına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan sert tepki geldi. Son yapılan operasyonlarda salgın tedbirlerine ısrarla uymadığı için, kapatılan bazı işletmelerin sponsorluğuyla kaleme alınan bir yazıyı üzülerek okuduğunu belirten Soylu, "Tam üç yıldır Çeşme ve Alaçatılılar bilirler ki bir tek cinayet olayı yok. Ve bir milyonu aşkın insanın buralarda konaklayıp ziyaret etmesine rağmen. Son üç yılda üç basit yaralama olayı var" ifadelerini kullandı.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Çeşme ve Alaçatı'nın doğal ve turizm zenginlikleri olduğunu belirtti.

"Eski haberleri yeni gibi gösteriyorlar"

Son yapılan operasyonlarda salgın tedbirlerine ısrarla uymadıkları için kapatılan bazı işletmelerin sponsorluğuyla kaleme alınan bir yazıyı üzülerek okuduğunu kaydeden Soylu, "Mafyayı sadece silahlı organize suç örgütü olarak tanımlamak eksiklik olur. Bulunduğu yörede elde ettiği ticari, siyasi güçle kendini devlet yerine koyup, hukuku yok sayıp, 'Bana kimse dokunamaz.' diyenler de aynı tanım içindedir. Yazıda FOGO'nun kurşunlanması olayı 2013'te yaşanmış, bugün olmuş gibi anlatılıyor." ifadelerini kullandı.

Koronavirüse rağmen yoğunluk ile gündem olan Çeşme'de kaymakam Mehmet Kara görevden alındı
GÜNDEM
Koronavirüse rağmen yoğunluk ile gündem olan Çeşme'de kaymakam Mehmet Kara görevden alındı
  • Bakan Soylu, tam 3 yıldır Çeşme ve Alaçatılıların bildiği gibi bir milyonu aşkın insanın buralarda konaklayıp ziyaret etmesine rağmen bir tek cinayet işlenmediğini, son 3 yılda 3 basit yaralama olayının olduğunu bildirdi.

"Cudi sağ Çeşme sol gözümüzdür"

Soylu, açıklamasında şunları kaydetti: "Orada kökleşmeye çalışan mafya bozuntuları defalarca itibarsızlaştırılarak dersini aldı... Hatta Çeşmeli dostlarım, 'Bu kadar çok polis uygulaması yapmayın' diye birçok kez beni aradılar... Bizim bakışımızda Cudi sağ gözümüz ise Çeşme sol gözümüzdür. Birtakım ricalarla sponsorlu yazılar döneminin bittiğini düşünmüştüm...Yanılmışım."

Çeşme'de kulaç atacak yer yok: Tatilci sayısı bir milyonu aştı
FOTOĞRAF 5
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Çeşme’de arife günü başlayan bayram yoğunluğu, bayramın ikinci gününden itibaren zirveye ulaştı. Bayramın birinci gününü aileleriyle bayramlaşma ve kurban kesimi telaşıyla geçiren çok sayıda tatilci, bayramın ikinci gününden itibaren turizmin gözde ilçesi Çeşme’ye geldi.
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Çeşme’nin otoban girişleri ve eski İzmir yolundaki girişinde kilometrelerce kuyruk oluştu. Bayram öncesi hafta sonlarında 650 bine ulaşan nüfus yoğunluğunun, bayramın ikinci gününden itibaren bir milyonu aştığı öğrenildi.
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Çeşme ve Alaçatı yollarında yoğun araç trafiği yaşanırken, havanın da sıcak olması nedeniyle plajlar da doldu taştı. Çok sayıda tatilcinin akın ettiği mavi bayraklı Ilıca Halk Plajı’na giden yollarda trafik sıkışıklığı yaşanırken, trafik sık sık durma noktasına geldi.
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Ilıca Plajı’nın yanındaki orman kampı tamamen dolarken, tatilcilerin akın akın geldiği Ilıca Halk Plajı’ndaki sosyal mesafe locaları tamamen doldu. Plajdaki aşırı yoğunluk nedeniyle sosyal mesafe kurallarının ihlal edildiği de görüldü. Sıcaktan bunalan tatilcilerin serinlemek denize girmeleri sırasında da deniz içindeki aşırı yoğunluk dikkat çekti.
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Bayram tatili için arkadaşları ile birlikte Çeşme’ye gelen tatilcilerden Gülay Akatay, Bayram için Çeşme’ye arkadaşlarımı getirdim ama pişman oldum. Bu kadar aşırı kalabalık olacağını hiç tahmin etmiyordum. Eskiden halk plajında şezlonglar vardı. Onları da kaldırmışlar. Çeşme’de gezmediğimiz yer kalmadı. Her yer dolu. İnanılmaz kalabalık. Tüm ülke buraya gelmiş gibi diye konuştu.
Çeşme'de kulaç atacak yer yok: Tatilci sayısı bir milyonu aştı
Turizmin gözdesi İzmir Çeşme'de, bayramın ikinci gününden itibaren büyük bir yoğunluk yaşanmaya başlandı. Çeşme'nin girişlerinde uzun kuyruklar oluşurken, Ilıca Halk Plajı doldu taştı. Bayram öncesi hafta sonlarında 650 bine ulaşan nüfus yoğunluğunun, bayramın ikinci gününden itibaren bir milyonu aştığı öğrenildi.


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