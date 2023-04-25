Bakan Soylu: Daha güvenli şehirler oluşturacağız

"Törende ilk kez devletin nişanesini, bu onur madalyasını alacak kıymetli kardeşlerimiz, bir şeyin altını çizmek istiyorum. Belki ülkelerde ilk kez böyle tören yapılıyor. Başkası var mı bilmiyorum. Cumhurbaşkanımız sadece geçmişe değil, geleceğe ait de burada rengi ne olursa olsun, hangi ülkeden gelirse gelsin, kimliği ne olursa olsun kendi ülkemizden ve diğer ülkelerden burada bulunan herkese bir şükran, bir onur kendi ailelerine ve geleceklerine bırakabilecekleri övünç madalyası vermektedir.