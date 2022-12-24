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POLİTİKA

Bakan Soylu Diyarbakır'da: Eren Abluka Kış-18 Operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanı Soylu, Diyarbakır'daki Aslantepe Üs Bölgesi'nde açıklamalarda bulundu. Soylu, ''Diyarbakır, Bingöl, Batman ve Muş kırsalında operasyon başlatıldı. Türkiye dağlarında tek bir terörist kalmayacak'' ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi AA
Bakan Soylu Diyarbakırda: Eren Abluka Kış-18 Operasyonu başlatıldı
Foto: Arşiv.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır, Bingöl, Muş ve Batman'da "Eren Abluka Sonbahar Kış-18 Şehit Jandarma Teğmen Hubeyib Turan Operasyonu"nun başlatıldığını söyledi.

  • Bakan Soylu, incelemelerde bulunduğu Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalındaki Vali Aydın Arslan Üs Bölgesi'nde yaptığı açıklamada, 3650 personelin katılımıyla "Eren Abluka Sonbahar Kış-18 Şehit Jandarma Teğmen Hubeyib Turan Operasyonu"nun başlatıldığını kaydetti.

İçişleri Bakanı Soylu, operasyonun, harekat bölgesinde bir tek terörist kalmayıncaya kadar devam edeceğini belirtti.

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