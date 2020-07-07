Bakan Soylu duyurdu: 15 günde 32 milyon kök hint keneviri ele geçirildi

İçişleri Bakanlığı'nın uyuşturucuyla mücadelesi tam gaz devam ediyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, jandaramnın son 15 günde düzenlediği operasyonlarda 32 milyon kök kenevir ile 3.7 ton esrar ele geçirildiğini duyurdu. Soylu uyuşturucu tacirlerine vurulan darbeyi şu sözlerle dile getirdi: "Uyuşturucuya Geçit Yok! Sadece son 15 günde yaklaşık 32 milyon kök kenevir ile 3,7 ton esrar ele geçirildi. Jandarmamızın tebirk ediyoruz."
GÜNDEM
İçişleri Bakanı Soylu açıkladı: 9 ülkeyle bağlantılı dev operasyon
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Diyarbakır'da İl Jandarma Komutanlığınca, bölücü terör örgütü PKK ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağı somut deliller ile ortaya koymak, operasyon bölgesi içerisinde saklanan uyuşturucu maddeleri ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek amacıyla, Lice ilçesi kırsal Bağlan ve Kabakaya Mahalleleri kırsalında icrasına başlanılan 'Şehit Jandarma Er Muammer Gür Narko-Terörizmle Mücadele Operasyonu' tamamlandı.
ÜLKE GENELİNDE SON 4 YILDA ELE GEÇİRİLEN EN BÜYÜK MİKTAR<br><br> Operasyonda önceden tespiti yapılan, 89 farklı noktada 7 milyon 571 bin 62 kök kenevir bitkisi, arazide çalılar arasına gizlenmiş poşetler ve çuvallar içerisinde bir ton 600 kilo esrar, kenevir bitkilerini sulamak maksadıyla tarlaların içerisinde kurulu şekilde tespit edilen 8 bin 400 metre uzunluğundaki su hortumuborusu, 6 su motoru ele geçirildi.
Ele geçirilen esrar muhafaza altına alınırken, kenevir bitkileri numune alınmasının ardından diğer malzemeler ile birlikte yerinde imha edildi.
Ayrıca Bağlan Mahallesi'nde temas araması sırasında, elinde bulunan uyuşturucu maddeyi yere atarak kaçmaya çalışan bir kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Ele geçirilen kenevir bitkisinin son 4 yıl içerisinde ülke genelinde tek seferde yakalanan en büyük miktar olduğu öğrenildi.
Diyarbakır'da rekor uyuşturucu: 7 milyon kök Hint keneviri, 1.6 ton esrar ele geçirildi
Diyarbakır'ın Lice ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, ekili 7 milyon 571 bin 62 kök Hint keneviri ve çuvallar içerisinde bir ton 600 kilo esrar ele geçirildi. Ele geçirilen kenevir bitkisinin son 4 yıl içerisinde ülke genelinde tek seferde yakalanan en büyük miktar olduğu öğrenildi.
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Hatay'da uyuşturucu operasyonu: Ormanlık alanda 2 bin 221 kök hint keneviri ele geçirildi
Hatay'ın Arsuz ilçesinde ormanlık alanda 2 bin 221 kök dişi hint keneviri ile ağaçlara asılarak kurutulmaya bırakılmış kenevirlerin arasında paketleme yapmak için terazi ele geçirildi.
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Diyarbakır’da 613 bin 405 kök hint keneviri ele geçirildi!
Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, 613 bin 405 kök kenevir bitkisi ile 35 kilogram esrar ele geçirildi..