Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Bakan Soylu duyurdu 15 günde 32 milyon kök hint keneviri ele geçirildi
POLİTİKA

Bakan Soylu duyurdu: 15 günde 32 milyon kök hint keneviri ele geçirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma'nın son 15 günde düzenlediği operasyonlarda 32 milyon kök kenevir ile 3,7 ton esrar ele geçirildiğini bildirdi.

Haber Merkezi AA
Jandarma, yurt genelinde son 15 günde 32 milyon kök hint keneviri ele geçirdi.
Jandarma, yurt genelinde son 15 günde 32 milyon kök hint keneviri ele geçirdi.

İçişleri Bakanlığı'nın uyuşturucuyla mücadelesi tam gaz devam ediyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, jandaramnın son 15 günde düzenlediği operasyonlarda 32 milyon kök kenevir ile 3.7 ton esrar ele geçirildiğini duyurdu. Soylu uyuşturucu tacirlerine vurulan darbeyi şu sözlerle dile getirdi: "Uyuşturucuya Geçit Yok! Sadece son 15 günde yaklaşık 32 milyon kök kenevir ile 3,7 ton esrar ele geçirildi. Jandarmamızın tebirk ediyoruz."


İçişleri Bakanı Soylu açıkladı: 9 ülkeyle bağlantılı dev operasyon
GÜNDEM
İçişleri Bakanı Soylu açıkladı: 9 ülkeyle bağlantılı dev operasyon

Diyarbakır'da rekor uyuşturucu: 7 milyon kök Hint keneviri, 1.6 ton esrar ele geçirildi
FOTOĞRAF 12
Title
Diyarbakır'da İl Jandarma Komutanlığınca, bölücü terör örgütü PKK ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağı somut deliller ile ortaya koymak, operasyon bölgesi içerisinde saklanan uyuşturucu maddeleri ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek amacıyla, Lice ilçesi kırsal Bağlan ve Kabakaya Mahalleleri kırsalında icrasına başlanılan 'Şehit Jandarma Er Muammer Gür Narko-Terörizmle Mücadele Operasyonu' tamamlandı.
Title
ÜLKE GENELİNDE SON 4 YILDA ELE GEÇİRİLEN EN BÜYÜK MİKTAR<br>​<br>​ Operasyonda önceden tespiti yapılan, 89 farklı noktada 7 milyon 571 bin 62 kök kenevir bitkisi, arazide çalılar arasına gizlenmiş poşetler ve çuvallar içerisinde bir ton 600 kilo esrar, kenevir bitkilerini sulamak maksadıyla tarlaların içerisinde kurulu şekilde tespit edilen 8 bin 400 metre uzunluğundaki su hortumuborusu, 6 su motoru ele geçirildi.
Title
Ele geçirilen esrar muhafaza altına alınırken, kenevir bitkileri numune alınmasının ardından diğer malzemeler ile birlikte yerinde imha edildi.
Title
Ayrıca Bağlan Mahallesi'nde temas araması sırasında, elinde bulunan uyuşturucu maddeyi yere atarak kaçmaya çalışan bir kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Title
Ele geçirilen kenevir bitkisinin son 4 yıl içerisinde ülke genelinde tek seferde yakalanan en büyük miktar olduğu öğrenildi.
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Diyarbakır'da rekor uyuşturucu: 7 milyon kök Hint keneviri, 1.6 ton esrar ele geçirildi
Diyarbakır'ın Lice ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, ekili 7 milyon 571 bin 62 kök Hint keneviri ve çuvallar içerisinde bir ton 600 kilo esrar ele geçirildi. Ele geçirilen kenevir bitkisinin son 4 yıl içerisinde ülke genelinde tek seferde yakalanan en büyük miktar olduğu öğrenildi.

Hatay'da uyuşturucu operasyonu: Ormanlık alanda 2 bin 221 kök hint keneviri ele geçirildi
OYNAT 01:00
Hatay'da uyuşturucu operasyonu: Ormanlık alanda 2 bin 221 kök hint keneviri ele geçirildi
Hatay'ın Arsuz ilçesinde ormanlık alanda 2 bin 221 kök dişi hint keneviri ile ağaçlara asılarak kurutulmaya bırakılmış kenevirlerin arasında paketleme yapmak için terazi ele geçirildi.

Diyarbakır’da 613 bin 405 kök hint keneviri ele geçirildi!
OYNAT 00:15
Diyarbakır’da 613 bin 405 kök hint keneviri ele geçirildi!
Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, 613 bin 405 kök kenevir bitkisi ile 35 kilogram esrar ele geçirildi..


Abone Ol Google News
Meteorolojiden İstanbula uyarı

Meteorolojiden İstanbul'a uyarı

Kuvvetli ve gök gürültülü yağmur geliyor.
Küçücük çocuğa sigara içirdi

Küçücük çocuğa sigara içirdi

​Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler.
Türk Deniz Kuvvetleri Libya açıklarında dev bir tatbikata hazırlanıyor

Patronlar gözaltında

Patronlar gözaltında

​Altı işçinin can verdiği patlamada soruşturma derinleşiyor.

Tüm mahsulleri <br>kül oldu

Tüm mahsulleri
kül oldu

​Tarlası yanan Gelibolulu köylüler büyük üzüntü içinde.

​İçişleri Bakanı Soylu terörle mücadelede son durumu anlattı.

FBI'yı alarma geçirdi

FBI'yı alarma geçirdi

PizzaGate adlı ​çocuk istismarı teorisi yeniden gündemde..
Bağımlılıkta en <br>büyük etken aile

Bağımlılıkta en
büyük etken aile

Madde bağımlısı gençleri topluma kazandırmaya çalışıyor.

Haftanın futbolcusu <br>Fenerbahçe'den

Haftanın futbolcusu
Fenerbahçe'den

​Süper Lig'de 30. haftanın 11'i belli oldu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.