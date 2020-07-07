Bakan Soylu duyurdu: 15 günde 32 milyon kök hint keneviri ele geçirildi

AK Parti Grup Başkanvekili Murat Köse: Ankara'da su vurgunu var

Ak Parti Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Murat Köse bugün bir basın toplantısı düzenledi. Salgın sonrası su faturalarında 300-400 liralık rakamların görüldüğünü belirten Köse, 'Salgın döneminde Büyükşehir Belediyesi, su faturası okuması yapmayacağını söyledi, sayaçları sürecin sonunda faturalandıracağını adeta bir müjde gibi verdi. Bugün ise faturalar evlere ulaştığında aşırı yüksek bedelleri gördüğünde herkes şok oldu. AK Parti döneminde yapılan su indirimiyle birlikte 50-60 liraya inen bir evin faturası salgın sonrasında gelen faturalarla 300-400 liralık rakamları gördü. Bu zülümdür. Su faturaları yüksek gelenler bize başvursun. Bu zulmü durduracağız' dedi.